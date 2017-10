EN CAMPAÑA

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Cambiemos volvió a las caminatas

El comando de campaña de Cambiemos sacó este sábado, como ocurrió los últimos cuatro sábados, a las caras visibles de la gestión de María Eugenia Vidal a una nueva recorrida de campaña. Enterate dónde estuvieron cada uno de ellos.

"Timbreo hasta que podamos", dicen en Cambiemos. Este sábado 7 de octubre, los dirigentes oficialistas salieron a nuevamente a la calle a recorrer el vasto territorio provincial y conversaron con los vecinos.*La MatanzaEl municipio con mayor cantidad de electores de la Provincia recibió a Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, acompañado por los legisladores Fernando Pérez y Pablo Torello. Además, Graciela Ocaña, la número uno de la nómina oficialista de Diputados nacionales. A nivel local, Miguel Saredi.*Lomas de ZamoraEl territorio de Martín Insaurralde contó este fin de semana con el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y con la legisladora María Elena Torresi. El candidato local del oficialismo es Gabriel Mércuri.*Almirante BrownEl distrito comandado por Mariano Cascallares tuvo nuevamente en sus calles al ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, y al legislador Jorge Mancini. A nivel local, el ex titular de PAMI, Carlos Regazzoni, dirige la batuta.*MerloAl distrito de Gustavo Menéndez fue la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. En la pelea por el Concejo Deliberante, encabeza David Zencich.*General San MartínEl municipio comandado por el randazzismo contó este fin de semana con el mismo equipo que en los anteriores timbreos: el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano y los legisladores Walter Carusso y Daniel Ivoskus. También el candidato local Ramiro Alonso López, y el titular de ARBA, Gastón Fossati.*MorenoAl municipio liderado por Walter Festa arribaron el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, y el vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana. A nivel distrital, Claudia Assef.*Florencio VarelaEn los pagos de Julio Pereyra, la recorrida estuvo a cargo de los legisladores Karina Banfi, Eduardo Amadeo y Waldo Wolff, y del joven funcionario Pablo Alaniz.*AvellanedaEn un distrito ultra K, los timbreadores fueron el canciller Jorge Faurie, la candidata Maricel Etchecoin y el local Sebastián Vinagre.*TigreEl municipio comandado por el Frente Renovador recibió la visita del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, el candidato Ezequiel Fernández Langan, y el actor y primer candidato a concejal, Segundo Cernadas.*BerazateguiEn el territorio de Patricio Mussi estuvo nuevamente el secretario General de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik, acompañado por el dirigente social y candidato a diputado nacional Héctor “Toty” Flores, y el local Gabriel Kunz, titular de la cartera bonaerense de Deportes.*Malvinas ArgentinasEl municipio a cargo del intendente del PJ Leonardo Nardini, contó con la visita del ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari, y del legislador Hugo Oroño. El candidato local, ganador de la interna de Cambiemos, es Maxi Cariglino.*Esteban EcheverríaLa ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue la funcionaria que recorrió la comuna conversando con los vecinos. En tanto, la acompañó el referente distrital, quien además es candidato, el Subsecretario de Vivienda, Evert Van Tooren.*José C. PazEl partido a cargo de Mario Ishii fue visitado por los funcionarios nacionales Germán Garavano y Guillermo Dietrich, la legisladora Silvia Lospennato, y el candidato al Deliberante local Ezequiel Pazos.*EscobarEl municipio conducido por Ariel Sujarchuk contó con la presencia del titular del BAPRO, Juan Curutchet; el del IPS, Cristian Gribaudo; y los senadores Roberto Costa y Malena Baro. A nivel local, Leandro Costa encabeza la lista.*HurlinghamEl partido comandado por Juan Zabaleta tuvo en sus calles al jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai, y al local Lucas Delfino.*ItuzaingóEl municipio a cargo de Alberto Descalzo fue recorrido por el ministro de Cultura nacional, Pablo Avelluto, el legislador Miguel Ángel Bazze, y Gabriel Pozzuto, el número uno de la nómina para el HCD.*San FernandoEl distrito massista recibió a la compañera de fórmula de Esteban Bullrich y titular de ACUMAR, Gladys González; y al primer candidato a concejal y Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell.*Presidente PerónEn el terruño de Aníbal Regueiro, la movida quedó en manos del ministro de Salud de la Provincia, Andrés Scarci, y del candidato oficialista para el Concejo Guido Giana.*EnsenadaLas tierras del ultrakirchnerista Mario Secco contaron con el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, el legislador Alejandro Echegaray, y el local Gustavo Asnaghi.La PlataLa capital bonaerense, gobernada por el amarillo Julio Garro, tuvo en sus barrios timbreando a los legisladores Juan Pablo Allan, Gabriel Monzó y Diego Rovella, junto a Mario Vignali,Manuel Mosca y el local Javier Mor Roig.*QuilmesLa tierra de Martiniano Molina el que timbreó será Guillermo Galetto, cabeza de lista para el Concejo Deliberante local.*LanúsLa senadora bonaerense Lorena Petrovich acompañó en el timbreo a la ex massista Noelia Quindimil, referente local y nieta del histórico ex intendente Manuel Quindimil.*Tres de FebreroEn la tierra de Diego Valenzuela quien conversó con los vecinos acompañado por Hernán Lorenzo, el titular de la nómina oficialista para el Concejo Deliberante.*San IsidroEn el territorio de Gustavo Posse fue el candidato local Andrés Rolón quien recorrió las calles*MorónEl territorio de Ramiro Tagliaferro (Cambiemos) contó con la presencia Leandro Ugartemendia, el amarillo local.*Vicente LópezLa dirigente juvenil Verónica Barbieri se mostró con la referente de Cambiemos local, Soledad Martínez.*San MiguelLa legisladora Matía José Tedeschi, y el número uno de Cambiemos para el Concejo Deliberante local, Pablo María de la Torre, dialogaron con los vecinos.*PilarEl titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, estuvo en municipio liderado por Nicolás Ducoté acompañando a la local Jésica Bortule en la recorrida por los barrios.*BerissoEl kilómetro cero del peronismo, gobernado por el amarillo Jorge Nedela, que acompañó a Leandro Nedela, número uno de la lista del oficialismo a nivel local.*MercedesEl ministro de Modernización nacional, Andrés Ibarra, acompañó al candidato local José Comesaña.*LujanEl ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, puso la cara al mano a mano con los vecinos.*San VicenteEl ministro de Agroindustria de la Provincia, Leonardo Sarquis, eestuvo junto al precandidato a legislador, Martín Medina.*General PueyrredónEl ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, estuvo junto a los legisladores locales Guillermo Castello y Maximiliano Abad y los candidatos a senador nacional, Esteban Bullrich, a diputado nacional Guillermo Montenegro y a senador bonaerense, Juan Fiorini, estarán apuntalando las candidaturas de la alfil local, Vilma Baragiola.*General AlvaradoEl ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo se animó a caminar las calles del distrito*BolivarEl Vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, copó la parada en el distrito randazzista que gobierna Eduardo “Bali” Bucca.*AzulEl ministro de Educación provincial, Gabriel Sanchez Zinny, fue el funcionario de Vidal a cargo del timbreo.