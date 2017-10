Un sector del PJ pide que se abra el proceso para renovar las autoridades del partido en la Provincia

Mediante una carta dirigida “a quien corresponda del partido”, desde la línea interna Justicia y Dignidad Peronista exigen que las autoridades del PJ Bonaerense inicien el proceso para el recambio de conducción, ya que en diciembre vence el mandato del Consejo Provincial que preside Fernando Espinoza.

En su carácter de afiliados, Oscar Diani y Omar Gadea, enviaron una carta al Consejo del PJ Bonaerense, en la que expresan que en diciembre debe convocarse a elecciones por vencer el mandato de las actuales autoridades, designadas el 15 de diciembre de 2013.Además de presentar ya la línea interna para esa contienda, denominada “Línea Interna Nacional: Justicia y Dignidad Peronista”, los afiliados cercanos al duhaldismo esgrimieron en el escrito que el PJ provincial debe acogerse a lo dictado por la ley 23.298 y la Carta Orgánica del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.Los demandantes entienden que las elecciones internas debieran realizarse el próximo 17 de diciembre, y por tal motivo el proceso electoral tendría que iniciarse, como lo marca la carta orgánica, 70 días antes, con la convocatoria a las elecciones. Es decir que Fernando Espinoza debiera realizar la convocatoria el 19 de octubre.Siempre en el marco de estas fechas reclamadas por Diani y Gadea, la presentación de listas debiera hacerse antes del 8 de noviembre.“En caso de que las Elecciones Internas del P.J. no se realicen el domingo 17 de diciembre de 2017, es muy posible que la Justicia Electoral dicte la pérdida de la Personalidad Política del P.J., Pcia., de Bs. As., como marca la ley 23.298 y como en otra oportunidad (año 2009 y 2013) lo ha fallado el Juez Dr. Blanco y la Cámara Nacional Electoral”, se advierte en el escrito.De todos modos, en el PJ bonaerense no se vislumbra una voluntad de cumplir con estos requisitos que los reclamantes marcan como trascendentales. Sin dudas la discusión se abrirá con fuerza después de las elecciones legislativas. Y el peronismo ya vaticina una pelea para alquilar balcones para quedarse con el sello del partido a nivel provincial, aunque éste haya quedado bastante devaluado por los vaivenes de los últimos tiempos.EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTAA quien correspondadel Partido Justicialista Pcia. Bs. As.Oscar Alfredo DIANI, DNI., 4.576.492 y Omar Saúl GADEA, DNI., 12.866.682, Afiliados al Partido Justicialista de la Pcia de Bs As, y Apoderados Nacionales y de la Provincia de bs. as, de la Línea Interna Nacional: “Justicia y Dignidad Peronista”, N° 17, Color: Azul y Blanca, Lema: Volveremos, Sigla: J.D.P., legalmente habilitada para competir en las próximas elecciones internas del PJ, Bs As., el 15 de diciembre de 2017 próximo, como marca la ley 23.298 y la Carta Orgánica del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires..Pasamos a informar:La Carta Orgánica del PJ, norma las elecciones internas partidarias del PJ. Pcia., que deberán convocarse, indefectiblemente como marca la ley 23.298 y la C.O. del P.J. Bs. As., SESENTA días antes al comicio, (19 de octubre de 2017). Las anteriores fueron el 15 de diciembre de 2013, las próximas deben ser el domingo, 17 de diciembre de 2017, cada CUATRO AÑOS, COMO MARCA LA LEY 23.298.La presentación de las listas vence indefectiblemente, el 08 de noviembre de 2017, junto con la presentación de los avales, como indica el Reglamento correspondiente.El 18 de octubre de 2017, hay que inscribirse como Apoderados de la línea interna del PJ, como norma la ley y la C.O. del P.J., (Justicia y Dignidad Peronista, cumple con los requisitos normados).La línea “J.D.P.” tiene: Antecedentes, Apoderados Legales, Planillas, Reglamento y Padrones correspondientes.La Línea “J.D.P.” le falta: Infraestructura administrativa y económica, promotores en los 135 distritos y los avales correspondientes a cada uno de los distritos en las ocho secciones electorales.Aunque haya UNA lista sola, HAY QUE REALIZAR LAS ELECCIONES EN TODA La Provincia y en la mayoría de los distritos de cada sección, teniendo la obligación de que vote como mínimo el 05% de los afiliados/as al P.J. bs as y presentar las listas de todos los candidatos a integrar los distritos, como, Consejo del Partido de cada uno de los distritos, los Congresales Provinciales de cada uno de los distritos, y las listas de Consejeros Seccionales de cada uno de las Ocho Secciones Electorales y la lista de Presidente del PJ., de la Pcia., de Bs. As..La Carta Orgánica del PJ, NO SE PUEDE MODIFICAR, SIN ANTES NOTIFICAR AL JUZGADO ELECTORAL, “YA NO HAY TIEMPO”, es ilegal cualquier modificación que se intente ahora, es extemporánea, además HAY FALLOS DE LA CÁMARA Y EL JUZGADO ELECTORAL, que no da lugar a modificaciones, ya que en los años 2009 y 2013, se hicieron modificaciones ilegalmente a favor de las autoridades y no en beneficio de la participación democrática de todos los afiliados/as.En caso de que las Elecciones Internas del P.J., no se realicen el domingo, 17 de diciembre de 2017, es muy posible que la Justicia Electoral dicte la perdida de la Personalidad Política del P.J., Pcia., de Bs. As., como maraca la ley 23.298 y como en otra oportunidad (año 2009 y 2013) lo ha fallado el Juez Dr. Blanco y la Cámara Nacional Electoral, “QUE DEBERÁ CUMPLIR COMO MARCA LA LEY, ELECCIONES INTERNAS, CADA CUATRO AÑOS, DE NO SER ASÍ, SE DECLARARÁ LA PERDIDA DE LA PERSONALIDAD POLÍTICA DEL PARTIDO.Hoy la situación legal de las autoridades del PJ es más grave, ya que varios integrantes del Congreso, del Consejo y del PJ. Nacional y Provincia, forman parte en la listas de otro Partido como “UNIDAD CIUDADANA”, QUE “ENFRENTA” AL PARTIDO JUSTICIALISTA, la Carta Orgánica del PJ es muy clara en sus Art. 46 y 47 – 61 y 62. Cuando alguien del PJ, enfrenta al PJ, DEJA DE PERTENECER AL PJ., Hoy UNIDAD CIUDADANA, insólitamente con afiliados al PJ, enfrenta al FRENTE JUSTICIALISTA.Estimado Cro/a, sin más que notificarle la situación actual y real del PJ., Pcia. Bs. As., le saludamos atentamente y dejamos sentado que nuestro ÚNICO DESEO y para eso trabajamos, es que el Dr. Eduardo A. DUHALDE, llegue a ser el Presidente del Partido Justicialista de la Pcia., de Buenos Aires, en estas próximas elecciones internas, Atentamente.Oscar Alfredo DIANI Omar Saúl GADEA Fundador -Apoderado Apoderado