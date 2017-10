TELEFONO PARA VIDAL

Cristina: ¿Los bonaerenses tienen idea de cómo van a hacer para pagar este endeudamiento brutal?

En Quilmes, la expresidenta volvió a alertar sobre una deuda a la que consideró "brutal" y pidió que "el Estado garantice la salud, el trabajo y la educación a la gente". Además, llamó a estar despiertos para la fiscalización de las próximas elecciones. "La gente se tiene que expresar a través de Unidad Ciudadana como la fuerza para ponerle un freno al gobierno", apuntó.

La expresidenta pisó Quilmes y eligió la localidad de Francisco Solano para marcarle la cancha a Cambiemos con un discurso donde alertó sobre el endeudamiento que está tomando la provincia de Buenos Aires."Me contaron que cuando se enteraron que venía aparecieron ofrecimientos de créditos de 20 mil pesos así como por arte de magia, bueno voy a venir más seguido entonces, porque parece ser que soy un fuerte estímulo para que se acuerden de la gente", comenzó diciendo Cristina Fernández de Kirchner al tiempo que apuntó: "Me parece bien que saquen los 20 mil votos y después voten a los que se les dé la gana, a ver si se creen que por que estamos en el Conurbano nos van a comprar los votos".Dentro de ese contexto, CFK señaló que "por todo lo que está pasando hoy con la falta de trabajo, las tarifas, es imprescindible ponerle un límite y un control a todo esto"."La gente necesita las respuestas ahora y cada vez más pibes asisten a los comedores y los merenderos, viene la familia, los padres, estoy recorriendo y esto pasa en el país", apuntó."Está todo para abajo pero nosotros tenemos que tener mucha templanza", añadió y también lanzó un compromiso: "Como siempre lo hice, los voy a representar y defender, y también quiero decirles que el día que no pueda defenderlos o representarlos por algo, voy a venir a contarles porqué, lo único que no voy a hacer en mi vida es abandonarlos o engañarlos porque cuando vengo acá junto a ustedes y escucho a hombres y mujeres que sacan lo poco que tienen para organizarse, me demuestran que la solidaridad en los sectores más desposeídos sigue siendo inalterable como siempre".Más sobre el final de su retórica, CFK volvió a tocar el tema del endeudamiento: "Se está endeudando al país de una manera brutal y tenebrosa que nos va a llevar a una crisis en un futuro no muy cercano".En ese sentido, remató: ¿Los bonaerenses tiene idea de cómo van a hacer para pagar la deuda que se está tornando impagable? No podemos seguir con esta carrera de endeudamiento brutal va a ser muy difícil".Sobre el final, la exmandataria recordó el cierre polémico que tuvieron las PASO y pidió "estar alertas" al subrayar que "tenemos que tener mucho cuidado y fiscalizar muy bien y controlar todo bien, no hay límites, ya nos demostraron que no tienen límites, ni vergüenza".