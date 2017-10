CUENCA DEL SALADO

Ex gobernador reparte culpas y golpes por las inundaciones

Felipe Solá criticó a las actuales y las pasadas gestiones. Acusó a Macri y Sarquis de creer que descubrieron la pólvora por hacer algunas obras. El Presidente y Vidal recorrieron hoy obras en la Cuenca del Salado.

El diputado nacional Felipe Solá no tuvo miramientos y disparó a diestra y siniestra, a cuento de las obras hídricas y las inundaciones en la Provincia.Un primer golpe se lo pegó a Mauricio Macri y al ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, al asegurar que "si creen que descubrieron la pólvora por hacer algunas obras, no conocen la historia hídrica de la Provincia de Buenos Aires.Además, aseguró que "se perdieron 8 años en las obras de la Cuenca del Salado, durante el mandato de Daniel Scioli", añadiendo que "ya Florentino Ameghino enseñó que la llanura pampeana es una de las dos regiones del mundo, junto con la zona central australiana, más imprevisibles por la combinación de su régimen de lluvia y su relieve natural".El ex gobernador dijo además que las dos primeras etapas del Plan Maestro del Salado se hicieron en su gestión, expresando que "nunca se hizo nada por el tema inundaciones".Solá recomendó que "toda obra hidráulica debe empezar cuenca abajo, abriendo el cauce; y a la par ir conteniendo con obras de regulación más arriba. De las cinco etapas que tiene el Plan Maestro del Río Salado, definido en 1998 por la consultora inglesa Halcrow, contratada por Duhalde y avalada por todos, nuestro gobierno provincial hizo las dos primeras etapas entre 2004 y 2007".Macri y la gobernadora Maria Eugenia Vidal recorrieron hoy obras de la cuarta etapa de ensanche y profundización del cauce del río Salado, en el partido de San Miguel del Monte.Lo hicieron junto al secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis; el ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; la intendenta del municipio, Sandra Mayol; la ex titular de ACUMAR, Gladys González; y el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua.