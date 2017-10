VOTO A VOTO

UC y Cambiemos se aferran a sus estrategias para quedarse con la tercera banca en el Senado nacional

La disputa por el tercer lugar se recalienta. Mientras que en un nuevo spot del frente kirchnerista, Taiana se diferencio de la candidata de Cambiemos Gladys González, el oficislismo disemina el discurso de votar entre el pasado y el presente. La polarización se agranda a cada minuto.

Cristina Fernández de Kirchner y Esteban Bullrich ya tiene aseguradas sus bancas pero resta definir quién se queda con la tercera. Con Cambiemos queriéndose bajar del caballo triunfalista donde lo ubican las encuestas, al asegurar que por ahora pierden por 20.000 votos, Unidad Ciudadanao peló a seguir incentivando el voto anti ajuste.Así las cosas, en un nuevo spot el candidato a senador por Unidad Ciudadana Jorge Taiana se diferenció de la candidata de Cambiemos Gladys González al asegurarle a la ciudadanía que él no votará la flexibilización laboral ni el aumento de la edad jubilatoria que intentará imponer el gobierno después de las elecciones.En este sentido, el ex canciller remarcó que en las próximas elecciones del 22 de octubre los bonaerenses elegirán tres senadores nacionales y al elegir la boleta de Unidad Ciudadana los ciudadanos tendrán la seguridad de “estar eligiendo defender el trabajo y la producción nacional”.Asimismo, indicó que los comicios del 22 representan la posibilidad de seguir “perdiendo derechos o defenderlos, de seguir sufriendo un ajuste o decirle al gobierno que debe cambiar el rumbo”.“Saben que no voy a votar una flexibilización laboral ni un aumento de la edad jubilatoria. Ustedes a mí me conocen saben que no voy a votar ninguna ley que perjudique a los que menos tienen”, promete Taiana en el cierre del spot.En tanto, por el lado de Cambiemos quien hoy se refirió a dicho escenario electoral fue el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca. Junto con el jefe comunal de 9 de julio, Mariano Barroso, los diputados Mauricio Vivani y Jorge Silvestre, y el candidato a concejal, Paolo Barbieri, al inagugurar el nuevo registro provincial de las personas, remarcó: “El pasado le está ganando al cambio por 20 mil votos, por eso es tan importante que los vecinos vayan a votar el 22, para que podamos seguir haciendo las obras de infraestructura que durante años no se hicieron y hoy son una realidad y sinónimo de transparencia”,Por último, agregó: “O gana el pasado que es Cristina Fernández de Kirchner, Scioli y Espinoza o seguimos apostando al cambio que es lo que propone María Eugenia y su equipo, no hay otra opción”.