EFECTO PATA MEDINA

El interventor de UOCRA La Plata avisó a las empresas: "Los salarios no se achican"

"Si las empresas creen que se van a bajar, voy a ser peor que el "Pata Medina", en el buen sentido", le dijo Carlos Vergara a la Tecla en vivo. Suspenderá la entrega de alimentos y la bolsa de trabajo. Escuchá la entrevista.

A poco de su llegada y de arrancar una auditoria de la UOCRA La Plata, el interventor Carlos Vergara garantizó que sostendrá los salarios fijados a la fecha y avisó a las empresas que defenderá los acuerdos alcanzados, pese a versiones en sentido contrario.En declaraciones a La Tecla en vivo, programa de Cadena Río, el dirigente se comprometió a mantener los salarios alcanzados. "Todo aquel que tenga un salario elevado, por arriba del convenio colectivo de trabajo, como los trabajadores han sabido discutir y pelear, se va a sostener. No se achica", afirmó.En ese sentido, salió al cruce de las versiones que señalaban que podía "cercenar" los acuerdos. "Si las empresas creen que eso sucede, voy a hacer peor que el Pata Medina, peor en el buen sentido, me van a tener en la vereda de enfrente", enfatizó.Vergara, que asumió hace dos días la intervención , detalló, sin embargo, que va a suspender la entrega de alimentación, la administración de la bolsa de trabajo y el servicio de peluquería que se llevaba adelante en la institución mientras estuvo al frente Juan Pablo "Pata" Medina, hoy detenido por extorsión.En ese sentido, dijo que hará lo que le permita el Estatuto gremial y por qué no tiene conocimiento de dónde provenían los recursos para garantizar esos servicios. "No lo puedo hacer porque no dispongo de esa cantidad de dinero porque, de acuerdo al Estatuto, no me la dan. No voy a tomar dinero mal habido de las empresas y nada por el estilo. El gran problema que tiene la Justicia es de dónde sale el dinero".En cuanto a la peluquería, Vergara sostuvo que no la puede poner en funcionamiento porque tiene en primer lugar la función de analizar el patrimonio, y esas instalaciones no estaban declaradas. "Institucionalmente, no me puedo hacer cargo de eso porque no está en el patrimonio de la UOCRA. No sé como obtuvo esa peluquería. No estaba declarado".En esa línea, el dirigente rosarino aseguró que se iniciará una auditoría del patrimonio en conjunto con los ministerios de Trabajo de la Nación y la Provincia, además de las autoridades judiciales que entienden en el caso. Mediante la investigación, se analizará qué se hará con los elementos no declarados y la sede 44, entre 4 y 5, permanecerá cerrada.En tanto, Vergara está abocado a la búsqueda de nuevas oficinas para cumplir su función. Y, en esa línea, dijo que no realizará una bolsa de trabajo y que se trabajará con los veedores de las obras para la búsqueda de la personal."Toda obra que tenga necesidad de tomar gente va a ir a hablar a los delegados de esa empresa; se van a presentar, ver los requerimientos que se necesita y la demanda de trabajo se va a atender en la obra. No tengo porqué señalar con el dedo quién va a trabajar y quién no o darle un carné de la bolsa del trabajo, con el que te habilito porque lo digo. Es una metodología que usaban estos muchachos que no la uso".