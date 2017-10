ANUNCIO

Con el Metrobus como excusa, Macri y Vidal volvieron al Conurbano

Anunciaron el fin de la obra para el distrito de Tres de Febrero. Estuvieron acompañados por el intendente Diego Valenzuela y por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

"Se acabo eso de que una obra es sinónimo de corrupción. Una obra es alegría, futuro, progreso", definió el presidente Mauricio Macri en el marco de la inauguración del Metrobus de Tres de Febrero.La obra fue inaugurada junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, al intendente local Diego Valenzuela y al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Después de varias semanas, por primera vez, no estuvo presente ninguno de los candidatos de Cambiemos en los actos de gobierno de Macri y Vidal.Durante el acto, la mandataria bonaerense dijo que forma parte de "una generación que se cansó y se paró de frente a los problemas y está dando la pelea y consiguiendo resultados".Vidal remarcó que “Somos millones los que nos vamos a encontrar en las urnas el 22 de octubre, y somos millones los que queremos cambiar, no queremos aflojar. Porque no aflojar, es llegar a días como éste, en Tres de Febrero”.A su vez, en paralelo a ese acto, por conexión satelital, Macri y Vidal inauguraron junto a Marcos Peña una planta de paneles solares en Cauchará, en la provincia de Jujuy. El Presidente y la gobernadora bonaerense viajarán luego a San Miguel del Monte para dar comienzo a las obras en la cuenca del Salado.Por último, el mandatario se trasladará a la provincia de Neuquén para inaugurar el tercer puente que une esa ciudad capital con la ciudad de Cipolleti.