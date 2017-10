ELECCIONES 2017

Para analista, Bullrich perforó el 40%, aunque hay 6% de indecisos

El analista Raúl Aragón le otorga al candidato oficialista una ventaja de 5,4 por ciento con respecto a Unidad Ciudadana.

De acuerdo a su último trabajo, basado en 1800 casos, el analista y consultor político Raúl Aragón le otorga la ventaja a Esteban Bullrich con 41,9%, mientras que a Cristina Kirchner le contabiliza 36,5%. En tanto Massa, se queda con 13,6% y Florencio Randazzo mantiene un virtual empate en 4% con Néstor Pitrola, del FIT.En declaraciones a La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río, el analista destacó que hay un 6% de indecisos de cara a las elecciones del 22 de octubre , más un 5% de personas que se sumarían a votar que reconfigurarían el escenario, por demás ajustado."Ese 6% de indecisos que estamos proyectando son muy indecisos, pueden ir por cualquier lado, muy volátiles. Estamos registrando una diferencia de 5,4 [entre Cambiemos y Unidad Ciudadana] pero no estoy seguro de que esa diferencia sea estable en el tramo final de la campaña", afirmó Aragón.Por otro lado, señaló que hay una migración de votos. En ese caso, Massa pierde un 10% de votantes hacia Cambiemos pero recupera un porcentaje similar a manos de electores que se inclinaron por Randazzo en las PASO."Para nosotros está votando aproximadamente un 5% más de los que votó en las PASO. Al aumentar la cantidad de electores, si la cantidad de votos sigue fija, porcentualmente disminuye. No sé si la votación va a ser tan así. No hay ninguna duda de que Esteban Bullrich le está ganando a Unidad Ciudadana", apuntó.De todas maneras, el analista consideró que la reconfiguración del escenario Post-PASO aún es muy pequeña. "No estoy muy seguro de que ese sea el resultado final. Creo que puede empezar a achicarse la diferencia", opinó.