HUGO YASKY

"Nadie puede asegurar que Cambiemos tiene ganada la elección"

La campaña de cara a las generales entra en la recta final y los integrantes de cada una de las listas nacionales ponen toda la carne al asador. El objetivo de los de arriba, Unidad Ciudadana y Cambiemos, sin dudas, es lograr la victoria y en consecuencia meter dos senadores y no uno.

Las recorridas se hacen más intensas y más abarcativas, tal como lo indica el candidato a diputado nacional y Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, que además destaca que la gente les pide un cambio."Estamos recorriendo intensamente la provincia de Buenos Aires, en encuentros con mucha vibración y que nos dan la pauta que hay una ciudadanía que realmente quiere recupear un gobierno que no sea solo para los sectores de poder financiero", dijo Yasky ante La Tecla en Vivo (Cadena Rìo, 88.7).En tanto, consultado sobre los sondeos que muestran un triunfo de Esteban Bullrich sobre CFK, el gremialista dijo que "nosotros no tenemos la misma percepción que marcan las encuestas; quizá suceda en La Plata, como me decía Florencia (Saintout), pero son números que se pueden mover", enfatizó.Por último, Yasky sostuvo que se trata de "una elección con final abierto" y que "nadie puede asegurar un escenario que señale una victoria oficialista sin discusión", haciendo referencia no solo a la gran mayoría de las encuestas sino también al "clima" generado por los Cambiemos."El gobierno, así como el domingo de las PASO quiso instalar una victoria que a los pocos días se supo que no fue, hoy estimula un triunfalismo que tiene más que ver con la idea de que la elección ya la tienen ganada que con lo que sucede en realidad", remató el uno de la CTA.