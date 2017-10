CUESTIONAMIENTOS

Intendente denuncia “discriminación” del Gobierno a la hora del reparto

Francisco “Paco” Durañona, intendente de San Antonio de Areco, conversó con La Tecla en Vivo (Cadena Río 88,7) y reprochó la discriminación del gobierno de Cambiemos a la hora de repartir los fondos. Además, habló del escenario electoral.

“Si un 85 por ciento de los recursos destinados son para los municipios que gobierna Cambiemos, es una terrible discriminación. Puede haber otros calificativos, pero es terrible semejante diferencia”, sentenció Francisco Durañona, intendente de San Antonio de Areco.El jefe comunal del distrito de la Segunda sección electoral conversó con La Tecla en Vivo (cadena Río 88,7) y cuestionó el reparto de fondos realizados por María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. “Los números no mienten, muestran con absoluta precisión como se manejan los recursos. No solamente en cuanto al orden provincial, sino también en el nacional”, aseveró “Paco”.“La gran cantidad de recursos que se enviaron a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia en detrimento de otras provincias donde gobierna el peronismo, muestra a las claras que hay una mirada de beneficiar a los propios y perjudicar a los ajenos, partiendo de la base que no debería haber ni propios ni ajenos, se afecta al ciudadano”, sentenció el hombre de Unidad Ciudadana.En ese marco, puso la luz de alerta sobre la continuidad del Fondo de Infraestructura Municipal y remarcó que “llama la atención porque el FIM fue un logro de los intendentes y legisladores del peronismo en la discusión del presupuesto buscando alguna manera consensuar a la fuerza porque fue una extorsión del oficialismo”.“No fue un favor de Vidal, fue una iniciativa del peronismo”, apuntó y señaló que “si no necesitan más ese consenso, tendremos las herramientas para buscar otro formato para que nos permita recibir los recursos que le corresponden a los bonaerenses más allá del municipio donde vivimos”.Por otra parte, Durañona se refirió al escenario electoral y al escenario de una supuesta ventaja de Cambiemos. De esa manera, manifestó que “han pasado varias elecciones en las que los encuestadores han errado fuerte en los pronósticos”.“En los distritos del interior nos fue muy mal, San Antonio de Areco no escapa a esa realidad y lo que entendemos que sucedió es que hubo una decisión del votante de ponerle prioridad a lo que se discutía en el orden nacional, donde jugó muy fuerte la Gobernadora aprovechando la histórica alianza de la derecha y los medios de comunicación. Eso se sintió muy fuerte, eso se va a revertir, no digo que se de vuelta pero se va a reducir”, sostuvo.“Si en el interior se reduce, por más que haya corte de boleta, ya es un aporte para la candidatura de Cristina y Taiana”, destacó Durañona.Por último, subrayó que “Cristina ha reforzado su presencia donde está la mayor cantidad de votos de Unidad Ciudadana, eso también ha tenido un impacto. Si pensamos en los votos peronistas de Massa y Randazzo, se van a repartir en partes iguales. Va a ser un final abierto, muy parecido a las PASO”.