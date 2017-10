QUILMES

Allanaron a docente por amenaza de bomba y hay polémica

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lo allanaron por la noche. Está acusado de haber hecho una amenaza el establecimiento donde trabaja.

Efectivos de Policía de la Provincia de Buenos Aires allanaron en las últimas horas a un docente de la Escuela Nacional de Quilmes, acusado de realizar amenazas de bomba en el establecimiento donde trabaja, según se informó desde el área de Seguridad provincial.El procedimiento fue realizado por efectivos de la DDI Quilmes en la casa del imputado, ubicada en la calle Roque Saenz Peña al 600 de la mencionada ciudad, donde además se le incautó un revólver calibre 32 largo y seis celulares.Las amenazas de bomba en colegios y hasta en edificios municipales se multiplicaron en los últimos días, hasta el punto que afectó a jefes comunales del Conurbano. En Morón y en distintos departamentos judiciales ya hay investigaciones judiciales en marcha. Los hijos de María Eugenia Vidal y Ramiro Tagliaferro así como la hija de Juan Zabaleta debieron ser evacuados de sus colegios por este tipo de amenazas.El sospechoso, de 54 años, está acusado de realizar al menos una llamada con una amenaza de bomba el pasado primero de septiembre en el establecimiento ubicado en el Colegio Nacional de en Sarmiento y Conesa de Quilmes, donde cumple tareas laborales. El colegio tuvo que evacuarse en su totalidad hasta que personal policial especializado determinó que se trataba de una falsa alarma.La labor investigativa posterior permitió identificar el abonado utilizado para concretar la llamada, y de esa forma, se concretó el allanamiento que terminó con la detención del docente.Interviene en la causa la UFI N 6 del Departamento Judicial de Quilmes.De todas maneras, se instaló la polémica. El sitio El Termómetro publicó que el docente -identificado como Mario Jiménez, ex consejero escolar- no fue detenido, como si informó el Ministerio de Seguridad. El dirigente de la CTA, Walter Ormazabal, que presenció el operativo, disparó contra el accionar.“Nunca vi un procedimiento como este” se quejó el dirigente. “Hoy a la mañana publican que está preso, dan dirección exacta de la casa, es una cosa verdaderamente de casa de brujas”, cuestionó.El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, sostuvo ayer que una amenaza de bomba en una escuela "no es una broma, es un delito" y que se trata de "un acto de intimidación pública penado por la ley".