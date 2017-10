ELECCIONES 2017

Massa se multiplica en Tigre, necesitado de evitar una derrota que puede resultar letal

Massa en General Pacheco, Massa en Rincón de Milberg, Massa en Tigre. Si, junto al intendente Zamora, Massa transcurre el mayor tiempo de la campaña electoral en su pago chico, necesitado de evitar lo que podría ser un gran papelón difícil de remontar.

El diputado nacional Sergio Massa; el intendente de Tigre, Julio Zamora y la directora ejecutiva del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición, Gisela Zamora, inauguraron el nuevo túnel bajo las vías del ferrocarril Bartolomé Mitre.Massa, que ya admitió no hay poibilidades de ganar, se mueve a la par del jefe comunal, como si la elección importante se diera en el pago chico y no en toda la provincia de Buenos Aires como realmente es.Tigre, mucho Tigre. "El diputado nacional y candidato a senador por la fuerza 1País, SergioMassa, en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 21 Amado Bonpland, en Rincón de Milberg, Tigre", dice la gacetilla enviada desde la Comuna.El ex Jefe de Gabinete nacional apunta a lo que viene y para estar vivo al menos necesita ganarle a Bullrich en su distrito. En las PASO los números fueron favorables, pero la distancia fue muy corta y si se cumple eso que marcan las encuestas de que algunos votos renovadores pueden ir a parar ahora al oficialismo la cosa puede terminar mal.Hay más. La nota indica que el diputado nacional y el jefe comunal del distrito cortaron la cinta de las instalaciones del nuevo Centro "Doctor Valentín Nores", un lugar que dispondrá de guardia y ambulancia durante las 24 horas, servicios de radiología, laboratorio, pediatría y, en un corto plazo, oncología.Massa, Tigre, Tigre, Massa. Al menos dos veces por semana, sino tres, el compañero de fórmula de Margarita Stolbizer se muestra en su municipio, ese que lo tuvo como jefe comunal entre 2009 y 2013 en la última oportunidad.Tigre pesa, Alerta Tigre y diferentes programas que tuvieron su origen en el distrito de la Primera son punta de lanza en el proselitismo de la fuerza que aparece tercera en las encuestas. Pero no importa cuan lindo se vea afuera del pago, lo importante está adentro.No se puede perder con Cambiemos. El futuro está cerca. Por caso, Massa afirmó que "mantiene contacto" con intendentes del PJ con el objetivo de "trabajar para que la generación peronista que viene salga de atrás de la pollera de Cristina" Kirchner."Mantengo el contacto que hay que tener para garantizar que en Argentina la generación que viene salga de abajo de la pollera de Cristina y se dedique a crecer y mirar el futuro, no tanto al pasado", sostuvo Massa al ser consultado sobre si mantiene diálogo con intendentes del PJ.Pero el PJ, el liderazgo del peronismo quedaría lejos si cae en su tierra, si muerde el polvo de la derrota en su tierra. Por las dudas, en Cambiemos se frotan las manos y realizan constantes desembarcos para bancar al local Segundo Cernadas.Como se viene informando, en las PASO de agosto Massa consiguió el primer lugar en Tigre, aunque por una diferencia muy escasa: 68.073 votos, apenas 400 votos por encima de la boleta de Cambiemos que lideró Esteban Bullrich, que sumó 67.673 sufragios.Además, los comicios fueron demasiado parejos en la contienda distrital. La lista de candidatos a concejales de 1País encabezada por Gisela Zamora obtuvo 68408 votos, superando a los 68197 votos de la lista de Cambiemos que llevaba al mencionado Cernadas como uno.¿Qué pasa si Massa pierde en Tigre? En realidad no pasa absolutamente nada, pues la ola amarilla está fuerte y también podría impactar en el bastión massista. Sin embargo, para Massa, en lo personal, podría ser un golpe demoledor. "Claro que lo afectaría, su ego se vería tocado", dice un legislador que supo ser parte de sus huestes; que agrega que "por otra parte, el peronismo ya está sobrepasado de perdedores".