CONCLAVE

Entre rosca política y Presupuesto 2018, el kirchnerismo de la Cuarta limó asperezas

Legisladores y referentes de Unidad Ciudadana de la cuarta sección participaron este jueves de una jornada de debate sobre la economía y el Presupuesto bonaerense, que fue realizado en el Salón de la Democracia de la UNNOBA. En paralelo, también se charló sobre cómo seguirá el armado peronista en la región y se acercaron posiciones de viejas disputas.

Si bien el leitmotiv fue empezar a marcarle la cancha al Ejecutivo provincial con respecto a los lineamientos a plantear de cara al Presupuesto 2018, en el encuentro hubo lugar para acercar posiciones que diferenciaron históricamente a distintos referentes peronistas en la Cuarta sección electoral.De hecho, que el encuentro haya sido programado en Junín, fue una manera de marcar equidistancia territorial frente a otras opciones distritales que hubieran hecho sentir a algunos actores que estaban "jugando de visitante".Como sea, lo cierto es que varios alfiles peronistas volvieron a confirmar el liderazgo de Cristina y sellaron trabajar en conjunto para un proyecto que supere las elecciones legislativas y ponga la mirada en el 2019.En el encuentro, expusieron el ex titular de ARBA, Lic. Martín Di Bella, y el Lic. Fernando Alvarez, y estuvieron presentes los diputados provinciales Rocío Giaccone y Avelino Zurro, el intendente de Pehuajó Pablo Zurro, el senador provincial Juan Manuel Pignocco, el ex legislador e intendente de Chacabuco Darío Golía, y el ex intendente de Lincoln Jorge Fernández, además de concejales y candidatos a concejales y legisladores por la cuarta sección.La diputada juninense Giaccone expresó que "estuvimos reunidos analizando la ejecución del Presupuesto del año pasado en la Provincia, poniendo énfasis en el Fondo de Infraestructura Municipal, que permite que haya una equidad en cuanto a la recepción de obras en las ciudades; y comenzando a observar cómo será el Presupuesto 2018".En ese sentido, manifestó: “El endeudamiento es una gran preocupación. Se realizan obras en la ciudad, pero queremos que esas obras generen empleo, para que se movilice la economía, porque de lo contrario no habrá forma de devolver el dinero que se toma de crédito".Por su parte, el ex titular de ARBA Martín Di Bella expresó que “dimos un pantallazo de cómo vemos la economía de materia global, analizando puntualmente en qué temas debemos hacer focos para entender y para poder indicarle claramente a los ciudadanos cuestiones que causan temor”.Asimismo, Di Bella expresó que la Provincia “tiene un modelo económico absolutamente distinto al anterior. Gracias a haber encontrado una provincia en buenas condiciones, el Gobierno actual ha podido endeudarse. Hoy existe una gran transferencia de recursos de un sector hacia otro, donde los beneficiados son muy pocos. Los más humildes y los más desprotegidos son los que van a sufrir las consecuencias de estas políticas económicas.”En igual sentido, el ex funcionario provincial Fernando Alvarez, expresó que “estamos en un nivel de endeudamiento mucho más alto de lo que crece PBI. Si sumamos al déficit comercial, y el déficit fiscal creciente porque se deja de cobrarle a los que menos tienen, vemos que se está generando una pequeña bomba. Esto no se ve en el corto plazo porque el país fue encontrado en buenas condiciones, pero en el mediano plazo tendrá consecuencias graves. Ya lo vivimos en los 70’ en la época de la dictadura, y luego en el final de la Alianza”.Al hablar de la ejecución del Presupuesto del Fondo de Infraestructura Municipal en cuarta sección electoral, expresó que “es un tanto más baja que otras secciones electorales. Al mes nueve, es de un 42% del total del Presupuesto, más corta de lo que uno esperaría. Junín está en esos niveles. Hay pocos distritos que se destacan con niveles superiores”.Por su parte, el intendente de Pehuajó Pablo Zurro expresó que “tenemos que trabajar por poder contar el país real. En nuestros pueblos, la gente tiene un colchón económico, por el cual puede pagar la suba brutal de tarifas. Hace solamente dos años que está este gobierno en el poder, pero parece que hiciera mucho más”.Y agregó que “En la cuarta sección electoral hemos hecho una reconstrucción que dará muchos frutos en el futuro inmediato, con gente nacional y popular. Tenemos una gran militancia, que hace un trabajo diario muy importante, y eso nos da esperanza”.En tanto, el senador provincial Juan Manuel Pignocco, expresó que “fue una jornada con mucha fuerza, con un análisis que nos dejó con ganas de salir a comentarle a la gente cuál es nuestra percepción sobre la economía. No sólo de lo que fue pasando en estos últimos meses, sino también cómo vemos la situación actual y qué vemos para el futuro. Nuestra percepción es que este modelo lamentablemente nos va a llevar a una crisis que no suceda. Es nuestra advertencia permanente. Por eso, debemos ponerle un freno no sólo al ajuste sino también a los niveles de endeudamiento que se están produciendo, a la devaluación, y a la dolarización de la economía”.