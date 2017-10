CAMPAÑA 2017

Cristina con todo: trató a Vidal de "sultana" y cargó contra los medios

La expresidenta criticó a la gobernadora bonaerense por el nivel de endeudamiento que adquirió la Provincia y, tras ello, estuvo en el programa de Beto Casella en Pop Radio donde fustigó el trabajo de los periodistas y aseguró que su gobierno enfrentó a "los que se creen dueños del país".

La expresidenta participó del cierre del Segundo Congreso de Economía Política para la Argentina en el Teatro Roma de Avellaneda, y aseguró que “las tarifas de los servicios públicos son un verdadero saqueo al bolsillo de los argentinos” y advirtió que “ni en los peores momentos de la dictadura hubo un endeudamiento tan vertiginoso como el de hoy”.“¿Quién se lleva la plata del aumento de las tarifas? Los amigos, los socios y la familia, con electricidad y con gas”, cuestionó la ex Jefa de Estado.En ese sentido, CFK apuntó contra el círculo oficialista: “El amigo del alma del presidente (Nicolás Caputo) después de resultar adjudicatario por 500 millones de dólares de dos importantísimas obras energéticas y que sus acciones en la bolsa subieran vendió sus acciones. Estas son las cosas que no aparecen en los medios”.“Se está incubando un nuevo endeudamiento en la Argentina. Ver que el mayor endeudamiento del año pasado lo produjo la república Argentina y después de la Argentina viene la República Popular de China debería preocuparnos a todos los argentinos y argentinas”, aseveró.Y agregó: “En apenas un año y medio más de 100 mil millones de dólares. Ni en los peores momentos de la dictadura hubo un endeudamiento tan vertiginoso”.Dentro de ese contexto, la exmandataria cargó contra María Eugenia Vidal al sostener que “la provincia de Buenos Aires está en el puesto 22 en materia de endeudamiento global. Arriba de Buenos Aires los dos anteriores son el estado de Qatar y el sultanato de Omán. ¿Qué tal la sultana de la provincia de Buenos Aires?”.“¿Cómo va a pagar esta deuda la provincia de Buenos Aires? Alguien tiene que preguntar estas cosas y los bonaerenses lo tiene que saber porque en algún momento hay que pagar y no es para toda la vida”, puntualizó.Previo a ello, la candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo hoy una nueva aparición en los medios de comunicación, concretamente en el programa Bien Levantado, que conduce el periodista Belo Casella en Pop Radio.Allí, la ex presidenta aseguró que no cree que el periodismo hoy tenga libertad de trabajar, expresando que "durante nuestra gestión cualquiera podía decir cualquier cosa"También hizo una defensa del periodista Roberto Navarro, quien fue despedido de C5N, evaluando que "hacía un muy buen trabajo de investigación, como lo hace el Grupo Octubre".Algunas frases que dejó CFK:* “Hubo dos giles, Néstor y yo, que desendeudamos al país”.* "En 2008 cambió el mundo y aún no se ha recuperado".* “Nuestro gobierno enfrentó a los que se creen dueños del país”.* "Los medios apoyaron los cortes de las patronales del campo que generaron desabastecimiento".* "Nuestro gobierno se bancó ocho años de tapas de Clarín que decían cualquier cosa".* "Los medios que piden que si un vecino corten la calle lo metan preso son los que fogoneaban en 2008".* "Ojalá que de acá en más cada uno que termina su mandato pueda ser despedido por una multitud en la Plaza".* "El precio de los servicios, con sus aumentos, son absolutamente inexplicables".* “Hoy no se habla de la inseguridad cuando ha crecido en el conurbano de manera exponencial”.