LENTITUD

Provincia no designa titular y el Astillero Río Santiago cumple dos meses acéfalo

Se encuentra sin presidente desde los primeros días de julio, cuando Ernesto Gaspari presentó su renuncia para pasar a la órbita de cancillería de la Nación. Tensión en el astillero.

Ya hace dos meses de la salida de quien fuera el titular del Astillero Río Santiago, Ernesto Gaspari, ex CEO de Musimundo e integrante de Socma S.A durante nueve años. Cabe recordar que el hombre fiel al grupo empresarial de Franco y Mauricio Macri dejó su cargo para pasar al equipo nacional de relaciones internacionales.En la órbita provincial había sido ubicado por el propio Presidente y su designación había generado malestar en el cuerpo de trabajadores de la empresa estatal, ya que entre los palmares del ahora expresidente se evidenciaba una actividad lejana a la naval.Incluso, uno de sus antiguos trabajo fue como CEO de la cadena de comercios minoristas Musimundo. Antes, fue uno de los hombres que manejó la economía de Socma S.A y allí forjó una estrecha relación con el presidente Mauricio Macri.Gaspari, quien dejó el ARS, fue el encargado de manejar las cuentas del Grupo Macri mientras se llevaba adelante el traspaso del Correo Argentino a las filas de Socma, operación que él mismo superviso.Así las cosas, su salida no tuvo que ver con los reclamos de los trabajadores que recientemente denunciaron un intento de privatización del Astillero. En definitiva, Gaspari pasó a formar parte de la órbita nacional.Ahora, ya con dos meses desde la salida del cuestionado extitular, desde el ARS la preocupación se mantiene a la orden del día. Los trabajadores denuncian que no es casualidad las declaraciones de María Eugenia Vidal acusando al Astillero de ser “la única empresa deficitaria” y la no designación de un nuevo presidente en estos dos meses.Al no haber sido designado un reemplazante de Gaspari, los trabajadores deben ir directamente a conversar con el ministro de producción Javier Tizado y pasar por todos los caminos de la burocracia para cumplir con cualquier necesidad básica como compras de insumos, agua, entre otras cosas.Como si fuera poco, conforme a lo recolectado por La Tecla, el propio ministro ya escogió a una persona para hacerse cargo del ARS. Se trata de Gabriel Curto, pero la Gobernadora no aprueba su nombramiento y los días pasan y sigue el ente sigue acéfalo.En los próximos días, los trabajadores que se encuentran en estado de asamblea permanente, llevarán adelante una nueva jornada de lucha.