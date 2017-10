ELECCIONES 2017

En el gobierno tratan de bajar la espuma y temen a la “sensación de elección definida”

Desde la Provincia se muestran preocupados por el clima triunfalista para Cambiemos y tienen orden de salir a decir que “la diferencia no es la que marcan las encuestas”, y la elección sigue muy pareja.

”Los números que yo vi ayer marcan que estamos solamente un punto y medio arriba, nada más”, dijo a La Tecla un funcionario bonaerense. Un miembro del gabinete ratificó que esa encuesta da 1,60 de diferencia, lo que indica que no está nada definido”.En el gobierno de María Eugenia Vidal se muestran inquietos por “la sensación triunfalista que marcan las encuestas que se hacen públicas”, porque ello puede tener un efecto contrario, aún en el triunfo.Según voceros del gobierno, hay encuestas que marcan una escueta diferencia en favor de Cambiemos para las elecciones del próximo domingo 22, y ese número está dentro del margen de error.El primer temor es que se cree una sensación de elección definida y que ello determine que muchos indecisos no opten por el voto culposo a Cambiemos para evitar el triunfo de Cristina, o que los votantes de Massa y Randazzo mantengan su elección de las PASO, también confiados en que el oficialismo gana igual.El segundo temor es que se instale en el escenario previo una sensación de victoria holgada (de cinco o seis puntos) y que ello finalmente no suceda, en cuyo caso el posible triunfo quedaría opacado por no cumplimentar las expectativas previas. En síntesis que no le suceda a Cambiemos lo que le pasó a Unidad Ciudadana en las PASO, donde la mayoría de las encuestas daba un triunfo mucho más cómodo de Cristina Fernández del que finalmente se dio.Es por ello que los dirigentes de Cambiemos insistirán de acá al cierre de la campaña en que la elección sigue cerrada, y que es aventurado anticipar un triunfo del oficialismo. Incluso, culpan a Unidad Ciudadana de crear una atmósfera favorable para el oficialismo y de esta manera.El tema, de todos modos, no formó parte de la reunión de Gabinete que la gobernadora encabezó este miércoles, y en la cual el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, expuso sobre el trabajo que se realiza con el grupo Halcón; y un convenio de cooperación internacional de capacitación de policías que lleva adelante el ministerio. También expuso el titular del IPS sobre turismo social.