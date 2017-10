TETRICO BALANCE

La Salud en la Provincia está en estado de coma

Secretarios de Salud de municipios gobernados por Unidad Ciudadana presentaron un informe junto a ex responsables del área y legisladores del FPV. Desde faltantes en medicamentos hasta desaparición de programas. Hablan del presupuesto de salud más bajo de toda la democracia.

El ex ministro de salud de la Nación, Daniel Gollan y el ex titular de la cartera de salud bonaerense durante la gestión Scioli, Alejandro Collia, encabezaron la presentación de un minucioso informe sobre lo que consideran un deterioro de la salud en la Provincia.Al encuentro asistieron los secretarios de Salud de una veintena de municipios gobernados por intendentes de Unidad Ciudadana, junto al jefe comunal de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich; el senador provincial Darío Díaz Pérez (FPV), presidente de la Comisión de Salud de la cámara alta y las diputadas provinciales Karina Nazabal y Lucía Portos.Los intervinientes en la presentación aseguraron que existen faltantes de medicación para el tratamiento de la tuberculosis, VIH/Sida, hepatitis C, enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades oncológicas, mientras que, en cuanto al Programa Remediar, el Estado provee la mitad de los 74 medicamentos para la cobertura del 90% de las consultas en los Centros de Atención Primaria, con aumentos de hasta 200% en los precios.Acerca del tema presupuestario, denunciaron una subejecución de fondos. En 2016 -comentaron- afectó a programas dependientes del Ministerio de Salud provincial (Salud Mental y Adicciones, Salud Bucal, Sida ETS y Hepatitis virales, Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Materno Infantil y Enfermedades Crónicas No Transmisibles).En cuanto al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, aseguraron que disminuyó la entrega de insumos, por lo que los municipios debieron comprar preservativos y se registra un retraso en la entrega de anticonceptivos.Acerca de Programa de Fertilización Asistida, denunciaron que la red de hospitales fue desarticulada y se incumplen leyes nacional y provincial. "Luego de haber logrado más de mil nacimientos, hoy se ve afectada cuando antes teníamos pautado el financiamiento", comentó Collia.El ex funcionario expresó a La Tecla que "el presupuesto de salud en 2016 disminuyó un 1% y este año otro tanto, por lo que estaríamos hablando de los presupuestos en Salud más bajos de toda la democracia".En relación con el Programa de Equipos Comunitarios, mencionaron un nuevo convenio entre municipios y Ministerio de Salud de la Nación. En 2017 no pagaron aumentos de los contratos, los municipios se hacen cargo y desde 2018 deberán incorporar al 20% de los equipos por año sin financiamiento nacional.Por su parte, se redujeron los valores abonados por las presentaciones del Plan Sumar, en tanto que se registran vacunas como la Pentavalente y la anti HPV, en el Programa de Inmunizaciones.El informe del kirchnerismo provincial también abordó el tema de la Mortalidad Infantil, acerca del cual se denunció un intencionado retraso en la publicación de los datos de la mortalidad infantil de 2015 y 2016 (E 2015: a nivel nacional 9,7 y a nivel provincial 9,84).Respecto de la situación de los hospitales, señalaron la falta de recursos humanos (especialmente en guardias y terapia intensiva de adultos, pediátrica y neonatal), interrumpiéndose la Escuela de Enfermería Eva Perón.En este segmento, aseguraron que se paralizaron las obras de construcción de los hospitales en Escobar, Ituzaingo y La Matanza. El de Esteban Echeverría fue afectado únicamente al PAMI y hay denuncias de vaciamiento de aparatología del hospital de la Cuenca Alta en Cañuelas (sólo funciona neonatología).Otros temas abordados fueron:* Equipos Sanitarios Móviles: Se desmanteló el programa de Unidades Sanitarias Móviles de APS, diagnóstico por imágenes, zoonosis, oftalmología y odontología.* Plan Qunita: Se suspendió la entrega en las maternidades de los hospitales.* Regiones Sanitarias: Dejaron de cumplir su objetivo de articulación y entre los establecimientos de salud de los municipios.* Unidades de Pronta Atención: Reducción de recursos humanos y de la capacidad asistencial generó problemas para la resolución de urgencias y consultas no programables y aumento de la demanda en las guardias hospitalarias.