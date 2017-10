DISPUTA

Marcos Peña banca a Vidal en su reclamo

El jefe de Gabinete sumó su respaldo al reclamo de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano. Dijo que el planteo de la gobernadora "tiene mucho criterio" y llamó a resolver la controversia a través del diálogo.

El reclamo presentado por la provincia de Buenos Aires con respecto al Fondo del Conurbano ha recibido críticas y acciones legales de parte de varios gobernadores.Sin embargo, en las últimas horas, María Eugenia Vidal recibió un fuerte respaldo de parte del jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, que se suma al brindado hace días por el propio presidente Mauricio Macri.En tal sentido, el funcionario aseguró que el planteo de la gobernadora “tiene mucho criterio”, explicando que, a su juicio, "es algo que no está bien, es algo que no está ajustado a la ley. Nosotros contestamos también que esto se tiene que discutir en una mesa de trabajo con buena fe, así como resolvimos el tema del 3 por ciento a finales del año pasado y este año, devolviéndoles recursos a las provincias por primera vez en muchísimo tiempo”.Peña señaló que “está claro que hay algo que no está bien, hay una ley que se llama Fondo del Conurbano Bonaernense que va a todo el país menos al conurbano bonaerense, cosa que ocurre hoy”.Al respecto, dijo que hay más de 50 mil millones de pesos en total, de los cuales Buenos Aires es el mayor aportante, pero no recibe lo correspondiente a su población, sino tan sólo 600 millones.El jefe de ministros agregó que hay varios temas de los tienen que discutir entre Nación y Provincias, como por ejemplo lograr equilibrar el déficit fiscal, equiparar los recursos provinciales fomentando el federalismo y, a la par, bajar las cargas tributarias.