CON LAS GANAS

Unidad Ciudadana le pinchó el globo a TN

El debate de candidatos a Senador no se realizará ante la falta de confirmación de Cristina. En cambio sí se verán las caras los postulantes capitalinos.

El plazo terminó y quienes esperaban un ardoroso debate entre los candidatos a senadores en las próximas elecciones se tendrán que quedar con las ganas.La propuesta del Grupo Artear para realizarlo venció y, al no confirmarse la participación de Unidad Ciudadana, la dejó sin efecto. Según comentaron desde el kirchnerismo, por no estar de acuerdo en las condiciones.Sin embargo, el canal de televisión TN no dejará a los ciudadanos sin la posibilidad de escuchar a sus candidatos, transformando el formato para convertirlo en espacios individuales para los otros cuatro contendientes: Esteban Bullrich (Cambiemos), Sergio Massa (1País), Florencio Randazzo (Cumplir) y Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).La misma Cristina había dejado trascender que su idea era realizar un debate, aunque no en el estudio de televisión del canal del grupo Clarín sino en una universidad pública.En cambio, todavía está pendiente la definición en cuanto al debate entre los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, previsto para el miércoles 11, cuando se tendrías que ver las caras Elisa Carrió, Daniel Filmus, Martín Lousteau, Matías Tombolini, Marcelo Ramal y Luis Zamora.