INUNDACIONES

Aumenta la preocupación en el campo por la ausencia de medidas de Provincia

El fin de semana finaliza la emergencia agropecuaria y desde el Ejecutivo aún no se decretó una prórroga para ayudar a los productores afectados por las inundaciones. Temor en aumento.

Productores de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) mostraron su preocupación porque el fin de semana finaliza la emergencia agropecuaria de las localidades afectadas por las inundaciones.En el caso que no se declare en los próximos días, los productores deberán afrontar el pago de impuestos como el revalúo del inmobiliario rural además de no poder pedir o postergar el pago de los créditos bancarios para afrontar la pérdida de sus producciones.Hasta el momento, el gobierno de María Eugenia Vidal no público en el boletín oficial las declaraciones de prórroga para los distritos de: General Alvear, Rauch, General Guido, Ayacucho, Maipú, General La Madrid, Bolívar, Pila y Tapalqué, tal cual prometieron.Anteriormente la emergencia se aprobaba por pedido de los intendentes, es decir por distrito lo que beneficiaba a todos los productores que se encontraban en esa zona, este o no inundada. Ahora para acceder al beneficio, se toman los cuarteles que son como están conformados los partidos de cada localidad. Dicen en el gobierno que esta forma, es para individualizar al productor y además para que la ayuda le llegue directamente a él, según consignó BAE.Quizás "esto obedezca a una situación financiera, aunque debería observarse que aquí hablamos de una prórroga de deudas y no de condonación", remarcó en declaraciones a la prensa, el presidente de Carbap, Matías De Velazco.La mala noticia y a partir de fuentes de la entidad, es que el sábado próximo se vence la emergencia de la mayoría de las localidades por lo cual reclaman la prórroga. A la fecha no hay una reunión para encarar el tema prevista con las autoridades.Hoy esta pactado un encuentro entre productores y funcionarios para hablar de lechería y las futuras obras hidráulicas para reencauzar del agua. Es decir, trabajar a futuro sobre las obras para que los campos no se inunden.