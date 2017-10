APOYO ELECTORAL

Unidad Ciudadana sumó nuevos respaldos de cara a octubre, esta vez de un ex rival en las PASO

El espacio que lidera Itai Hagman, Patria Grande, anunció su adhesión a la lista de senadores de Cristina Fernández y Jorge Taiana. Según pudo saber La Tecla.info, el acompañamiento se replicará en toda la Provincia y será para la categoría a senador. El objetivo es que la banca en juego sea para Taiana y no para Gladys González.

No solo del randazzismo se nutre Unidad Ciudadana, en las últimas horas se confirmó un nuevo apoyo. Se trata del frente Patria Grande, que en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias formó parte de la contienda para diputados nacionales con la candidatura de Manuel Bertoldi, además de su presencia en varios distritos de la Provincia, como La Plata, donde llegaron a octubre.En definitiva, el anuncio del apoyo político al sector que lidera Cristina Fernández de Kirchner fue formalizado por el máximo referente patriagrandista, Itai Hagman.El hombre que participó de las internas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunió con Jorge Taiana, el número dos de la nómina de senadores de Unidad Ciudadana y sentenció su apoyo.Asimismo, según manifestaron desde Patria Grande a este medio, la adhesión responde a la lista de senadores “por la importancia que tiene esa categoría”. En tanto, conforme a lo informado a La Tecla.info, el apoyo a Taiana se replicará en toda la provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo, se mantendrán las listas de concejales que participarán de las elecciones generales del 22 de octubre.Con dicho panorama, el sector que en las PASO obtuvo cerca de 50 mil adhesiones en la nómina de diputados nacionales, llamará a realizar un “voto util” por Unidad Ciudadana.Claro está, la banca para Cristina Fernández y para Esteban Bullrich (Cambiemos), está asegurada. Por ende, la discusión se centraliza en el tercer escaño en competencia, el cual quedará entre Jorge Taiana y la macrista Gladys González.Por ello, el sector llamó a votar por un representante del campo popular y que ponga un freno a las políticas de ajuste, flexibilización laboral e incremento desmedido de las importaciones.“Estas elecciones no son unas elecciones legislativas más, sino que se juega la consolidación del proyecto neoliberal que representa cambiemos. Y se juega también quién es la oposición. No es lo mismo una oposición conciliadora que una que cuestione de raíz el proyecto macrista", sentenció Hagman.