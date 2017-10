JUNíN

En soledad, reapareció el massista de las amenazas de bomba

El presidente del bloque de concejales de 1País Junín, Claudio Martínez, fue la referencia de las noticias nacionales. Involucrado en el caso de amenazas de bombas a colegios, su nombre apareció en los principales medios de comunicación de la Argentina por su detención a cargo de la DDI.

Este martes Martínez reapareció en la habitual reunión del Honorable Concejo Deliberante en el museo MUMA. Cabizbajo, se sentó en un lugar atípico, lejos de sus compañeros de bloque, que se ubicaron en la primera fila. Es más, se situó atrás inclusive de los concejales de Unión Ciudadana, que se sentaron en la segunda fila.“Se lo vio preocupado, sin la verborragia de siempre, con los ojos algo tristes. No fue el mismo evidentemente”, contó por lo bajo uno de los concejales presentes en la sesión, quien además especuló que “creemos que él mismo tomó distancia de sus compañeros por el tema de las fotos”.Además, recordemos que Martínez en la sesión anterior (19/9) votó en discordancia de su propio bloque por la ley de regulación de pirotecnia, que finalmente fue aprobada.Otra cuestión que llamó la atención este martes fue que el ex concejal de 1País, Andrés Rosa (ahora del monobloque Compromiso por Junín) se ubicó al lado de Marcelo García, flamante incorporación de Cambiemos.Y Santiago Aguiar, del monobloque “Junín para la Victoria” y vinculado al meonismo, también estuvo cerca de ellos y muy próximo a los concejales de Cambiemos.En cambio, quien se mantuvo con los integrantes de su bloque de 1País fue la ex contadora del municipio, Natalia Donati, pese a los comentarios de chispazos con Mario Meoni por cuestiones económicas.La noticia de la semana pasada, jueves más precisamente, decía que un concejal del Frente Renovador y la esposa de un puntero político vinculado a un ex intendente de Junín fueron detenidos en las últimas horas por amenazas de bombas a escuelas de esa localidad bonaerense.Así las cosas, Clarín informó que los acusados son los titulares de las dos líneas telefónicas que fueron usadas para realizar las llamadas, aunque en realidad los autores habrían sido sus hijos menores de edad.Las detenciones fueron llevadas a cabo por efectivos de la DDI Junín tras una investigación que incluyó análisis tecnológico, entre otros estudios técnicos.Ante esta situación, la Justicia Federal ordenó la realización de cuatro allanamientos que dejaron como resultado la detención de Claudio Martínez y de Marcela Giordano, la esposa de Mario Panero, un puntero político de la zona y muy cercana al ex intendente Mario Meoni.Según los investigadores, en el caso del concejal (que termina su mandato en diciembre) el celular investigado lo usaría su hijo de 13 años. En tanto, en el la mujer apresada, el teléfono lo tenía su hija de 16.