CAMPAÑA

En Lanús, Cristina se calzó la campera que le gustaba a Néstor y apeló a la mística callejera

En tierras de Cambiemos, la expresidenta acentuó la polarización y le subió el tono a la discusión con el gobierno, hablo de Macri como el “presidente empresario” y aseveró que Cambiemos sacó todo lo que estaba bien y empeoró todo lo que había mejorado”.

Cristina no afloja su presencia en el Conurbano bonaerense. La expresidenta metió acto callejero en Lanús y apostó a la polarización levantado el tono a la contienda dialéctica.Con el detalle de usar la campera con la que el 27 de abril el expresidente, Néstor Kirchner, sacó el 22% de los votos, CFK apeló a la mística callejera y al voto popular."Déjenme decirle que me encantan estos actos callejeros y volver a recuperar la calle que es del pueblo, no se trata de que queremos volver nosotros, lo que yo quiero que la sociedad y el pueblo vuelvan a ser los dueños de el Estado y no un grupo de empresarios", aseveró Cristina.En ese sentido, la exmandataria cargó contra el speech de Cambiemos y no dudó el acentuar las diferencias de estilo: "Cuando uno escucha permanentemente invocaciones vacías del cambio y claro que las cosas cambiaron, la pucha si cambiaron las cosas, y cambiaron para peor"."Estos que te dicen que te quieren todo, que devuelvan todo lo que le sacaron a la gente”, agregó Cristina previo a referirse a Mauricio Macri como "el presidente empresario"."Yo quiero que hablemos de los cambios que se han operado en nuestro país, de eso que no era una preocupación en nuestra argentina, al contrario, nuestra preocupación era ver como el gremio o el sindicato lograba un mejor salario, pero el trabajo ha vuelto a ser un problema", consideró.Y agregó: "El trabajo hoy cambió y mucho, algunos lo perdieron, otros no lo consiguen, y otros están con la incertidumbre y el temor de perderlo y de que lo precaricen, por eso los que tiene que volver al Estado son ustedes, el pueblo".Además, la expresidenta sacó el tema de la seguridad para ponerlo sobre el tapete de las elecciones, apelando al feedback con la gente pidió parar de "psicopatear" a la sociedad."No queremos volver a tener miedo ni que nuestros jóvenes tengan miedo, queremos que a la policía le tengan miedo los ladrones, no el hombre común que sale a la calle, estamos en el mundo del revés", sostuvo.