CAMPAÑA 2017

Macri en Olavarría: "Íbamos en un avión que se iba a estrellar"

El presidente dijo que remontar vuelo no es fácil, destacando datos como la bajada de la desocupación. La gobernadora Vidal, dura con el kirchnerismo.

El jefe de Estado, Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fueron los protagonistas principales de un acto 360° que tuvo lugar en Olavarría, distrito que comanda el oficialismo desde 2015.En compañía del candidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich y el intendente local, Ezequiel Galli, participaron de un encuentro con vecinos en el club Puerto Nuevo.En dicha localidad, Macri señaló que "estamos batiendo récord de construcción y récord de asfalto, nunca se puso tanto en las rutas", destacando el regreso del crédito como herramienta para las familias.Macri comentó que "nos dijeron que el problema somos nosotros, la gente y no es así. Nostros somos la solución. Somos buena gente".Luego llamó a recuperar la cultura del trabajo, expresando que "este comienzo fue duro, porque íbamos en un avión que se iba a estrellar y remontar vuelo no es fácil", destacando la baja de la inflación y prometiendo que el año que viene vamos a crecer más aunque adviertiendo que falta mucho.Por su parte, la mandataria bonaerense criticó a los candidatos kirchneristas al asegurar que "la Provincia necesita que la quieran de verdad, no que la vengan a buscar para los fueros", añadiendo: "Tuvimos que convivir con dirigentes cómplices o indiferentes frente a las mafias adentro y afuera del Estado. ¿Son esos los que ahora tienen todas las recetas? No. No son esos. Somos nosotros".Más tarde, comentó que "nos dimos cuenta que no estamos solos y que somos la generación del cambio", añadió, para agregar que "nos dimos cuenta que sí se puede y sentimos que algo cambió. Un día llegaron las PASO y nos dimos cuenta que somos millones", añadió.La gobernadora también dijo que "somos nosotros los que vamos a resolver los problemas", recordando que "durante años escuchamos discursos que hablaban de ir en contra de la pobreza pero las obras no estaban".Igual que sucedió por la mañana en Bahía Blanca, Vidal se refirió al tema del sindicalismo, a partir de lo sucedido con el "Pata" Medina en la UOCRA platense, asegurando que "los gremialistas mafiosos no se sentarán a la mesa".En el acto de Olavarría también estuvieron presentes la candidata a diputada Graciela Ocaña, el ex legislador Héctor "Toty" Flores, la candidata a senadora Gladys González y el el candidato a diputado nacional, Guillermo Montenegro.