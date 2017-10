COMODORO PY

Boudou afrontó la primera audiencia del juicio por el caso Ciccone

El ex vicepresidente está acusado de haber intercedido para evitar la quiebra de la empresa y recibir acciones a cambio.

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, afrontó este martes la primera audiencia del juicio oral que se le sigue por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la venta de la ex Ciccone Calcográfica.De acuerdo a la investigación, se le imputa a Boudou haber recibido acciones de la firma a cambio de que intercediera para evitar la quiebra, debido a las deudas fiscales que la acorralaban.El Tribunal Oral Federal N° 4 declaró el cuarto intermedio, luego que el abogado del ex vicepresidente planteara la nulidad del debate, aspecto sobre el que se tendrán que expedir los jueces.El ex funcionario kirchnerista se sentó junto a su amigo y empresario José María Núñez Carmona, mientras que más atrás quedó el abogado y líder de la firma The Old Fund SA Alejandro Vandenbroele, informó DyN.Este último ahora es representado por la defensora oficial Paula Viviani, ya que ayer renunció su abogada, y esta mañana fracasó un pedido suyo de suspensión del juicio por este tema.Boudou puede recibir hasta 10 años de prisión por esos delitos.