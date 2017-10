REALISMO

Mosca: "El único dato objetivo es que estamos 20 mil votos abajo"

El legislador de Cambiemos no confía en las encuestas, recordando que en las PASO le daban entre 7 y 10 puntos de ventaja a Cristina. Llama a votar a los que no lo hicieron en las primarias para "ratificar el cambio y no volver al pasado".

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, aseguró que el único dato objetivo es que el oficialismo "está 20 mil votos abajo", según el resultado de las PASO, desconfiando de las encuestas porque "son las mismas que en agosto le daban entre 7 y 10 puntos a Cristina Fernández de Kirchner".



En cuanto a la estrategia de Cambiemos, el legislador indicó que ésta es "hablar mucho con los vecinos de la provincia, con los que nos votaron y con los que no", explicando que están "invitando a aquel que no votó" en las primarias abiertas a que lo haga, porque ésta será una elección importante y definitoria para ratificar el cambio y para no volver al pasado"



"Debemos explicarle a la gente que hay dos opciones claras para elegir: Cristina Kirchner, con lo que ella representa, que es el pasado y todo lo que no pudo hacer 12 años para los vecinos de la provincia, con gente como Fernando Espinoza y Daniel Scioli; y por otro lado están María Eugenia (Vidal), Mauricio (Macri) y todo su equipo", subrayó Mosca.



Por otra parte, señaló que la gobernadora María Eugenia Vidal necesita aumentar el número de legisladores oficialistas "para agrandar el equipo y para acelerar y acortar los tiempos del cambio, sobre todo para aquellos sectores a los que todavía no les llegó la mejoría".



En tal sentido, mencionó el "plan de infraestructura más grande de la historia de la provincia y con un equipo más grande en la Legislatura vamos a poder ratificar ese camino y seguir haciendo obras hídricas".



Finalmente, Mosca aseguró que Cambiemos "representa apostar al futuro, terminar todas las obras de infraestructura que son la prioridad para mejorar la calidad de vida de la gente, y una pelea frontal contra las mafias que estaban establecidas en la provincia de Buenos Aires y que actuaban con absoluta impunidad", agregó. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, aseguró que el único dato objetivo es que el oficialismo "está 20 mil votos abajo", según el resultado de las PASO, desconfiando de las encuestas porque "son las mismas que en agosto le daban entre 7 y 10 puntos a Cristina Fernández de Kirchner".En cuanto a la estrategia de Cambiemos, el legislador indicó que ésta es "hablar mucho con los vecinos de la provincia, con los que nos votaron y con los que no", explicando que están "invitando a aquel que no votó" en las primarias abiertas a que lo haga, porque ésta será una elección importante y definitoria para ratificar el cambio y para no volver al pasado""Debemos explicarle a la gente que hay dos opciones claras para elegir: Cristina Kirchner, con lo que ella representa, que es el pasado y todo lo que no pudo hacer 12 años para los vecinos de la provincia, con gente como Fernando Espinoza y Daniel Scioli; y por otro lado están María Eugenia (Vidal), Mauricio (Macri) y todo su equipo", subrayó Mosca.Por otra parte, señaló que la gobernadora María Eugenia Vidal necesita aumentar el número de legisladores oficialistas "para agrandar el equipo y para acelerar y acortar los tiempos del cambio, sobre todo para aquellos sectores a los que todavía no les llegó la mejoría".En tal sentido, mencionó el "plan de infraestructura más grande de la historia de la provincia y con un equipo más grande en la Legislatura vamos a poder ratificar ese camino y seguir haciendo obras hídricas".Finalmente, Mosca aseguró que Cambiemos "representa apostar al futuro, terminar todas las obras de infraestructura que son la prioridad para mejorar la calidad de vida de la gente, y una pelea frontal contra las mafias que estaban establecidas en la provincia de Buenos Aires y que actuaban con absoluta impunidad", agregó.