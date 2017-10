RECLAMO

Sierra de los Padres insiste con la autonomía

Vecinalistas esperan que la legislatura bonaerense apure el proyecto con estado parlamentario desde junio. Argumentan que el municipio de General Pueyrredón no da respuestas a sus necesidades.

Varios son los proyectos de autonomía que esperan para ser debatidos en la Legislatura bonaerense, entre los que se encuentra el presentado para lograr secesión de Sierra de los Padres, que adquirió estado parlamentario el pasado mes de junio.Como ocurre con cierta frecuencia, el reclamo volvió a manifestarse por parte de la Comisión Pro Nuevo Municipio de Sierra de los Padres, que propone separarse del municipio de General Pueyrredón.Así lo manifestó Miriam Leo, quien reseñó algunas de las necesidades de ese sector de la población en declaraciones radiales, asegurando que "la ausencia del municipio es absoluta" en dicha zona.La dirigente vecinalista expresó que “la ausencia del municipio es absoluta“, remarcó la vecinalista y en ese sentido indicó que “en salud estamos realmente desprotegidos, no hay gestión en educación, las escuelas tienen muchas necesidades, no alcanzan las aula y trajeron dos contenedores para resolver el problema en una escuela”.Además, Leo hizo referencia al tema de la seguridad, asegurando que la presencia de la policía es mínima y evaluando que además además de Sierra hay otros nueve barrios sobre una extensión de 60 mil hectáreas y solamente tenemos tres cuadrículas cubiertas por una seccional donde nunca funcionan tres patrulleros a la vez. No es lo que la Delegación necesita”, finalizó.