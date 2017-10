ELECCIONES 2017

Gladys González pidió un sindicalismo "moderno"

Luego del "Patagate", la candidata a senadora por Cambiemos pidió una renovación gremial. Acusó a parte de la dirigencia de corrupta y de hacer transas con el Estado y descartó un ajuste luego de las elecciones.

La candidata a senadora por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Gladys González, se manifestó en favor de un cambio en el sindicalismo para transformarlo en moderno, a través de una renovación del arco dirigencial.“Los trabajadores se quejan y no quieren ver este tipo de sindicalismo actual y no quieren más gente que dice representar los derechos de los trabajadores y usa eso como una bandera para llenarse de plata, ser corruptos y hacer transas con el Estado”, indicó.La ex titular de ACUMAR se refirió también a las reformas que se estarían estudiando en cuanto a la legislación laboral, asegurando que las mismas “mejorarán las condiciones de trabajo por la enorme informalidad que hay en Argentina”.La compañera de fórmula de Esteban Bullrich señaló que “hay una recuperación de la mayoría de los sectores de la economía, una baja de la inflación y un enorme reconocimiento de donde veníamos”.En cuanto al mencionado ajuste que se vendría luego de las elecciones del 22 de octubre, González descartó tal posibilidad, expresando que a la gente "no se le va a quitar ningún derecho. Por suerte la pobreza está bajando y son números indican que vamos en el camino correcto”, finalizó.