AGENDA OFICIAL

Desde Bahía, Vidal apuntó a la "extorsión sindical" y dijo que arranca otra etapa

El Presidente y la gobernadora visitaron una empresa química en Bahía. Al mediodía irán a Olavarría para otro acto 360°.

El jefe de Estado, Mauricio Macri, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, compartieron este martes en Bahía Blanca, el anuncio de inversión de la empresa química Dow Chemical, que aumentará su capacidad y dará trabajo a unas 1000 personas."Estas 1000 personas que se van a sumar a las obras que está anunciando Dow, son mil personas que no van a estar sometidas a ningún régimen de extorsión sindical. Eso también es un cambio y eso hace que otros confién y se animen a invertir y a seguir dando trabajo", afirmó Vidal, quien dijo que se inicia una "nueva etapa".La declaración de Vidal se vincula a la renuncia masiva de la cúpula de la UOCRA Bahía Blanca que se conoció este lunes. La seccional estaba en el ojo de la tormenta luego de la detención del platense Juan Pablo "Pata" Medina. La Provincia ya había identificado al sindicato bahiense por amenazas, a partir de las denuncias de empresarios y políticos.Distendida, la Gobernadora apenas se refirió al asunto y se concentró en la defensa de la gestión. Le agradeció las gestiones a Mauricio Macri en el exterior para asegurar las inversiones de Dow Chemical. "Este anuncio no es ni más ni menos que crecer, y tener casi 1000 puestos de trabajo, personas que van a tener un trabajo, pero sobre todo van a tener el orgullo de levantarse todas las mañanas con un propósito", ahondó.A su término, Macri recordó que las autoridades de Dow lo fueron a ver cuando era jefe de Gobierno porteño porque analizaban mudar el proyecto a otro país. "Hoy estamos acá. A los cinco días de haber asumido, vinimos acá y dimos el primer paso. Conseguimos que las autoridades de Dow apostasen a este cambio que se había producido en la Argentina en una primera etapa, que también era producir, algo que nunca había hecho".Por otro lado, afirmó hoy que el gobierno no se detendrá en "el primer éxito" que significó la baja de dos puntos en el índice de pobreza informado por el INDEC la semana pasada. Dijo que se va a trabajar para "reconfirmar y ratificar la convicción de que vamos por el camino correcto".Ahora, Macri y Vidal se dirigirán a Olavarria donde realizarán un acto con 360° en el club Puerto Nuevo junto al mandamás Ezequiel Galli y los intendentes locales. Olavarría es otro distrito que comanda el oficialismo desde 2015. Punta de lanza de la Séptima sección fueron bastiones donde el oficialismo tuvo resultados holgadosMacri tiene previsto regresar a las 16 a Casa de Gobierno.Como viene sucediendo desde hace tiempo, las apariciones del Jefe de Estado con la mandataria bonaerense son moneda corriente en plena campaña electoral para la inauguración de obras o anuncios de gestión, en los que los candidatos suelen estar presentes. Ayer por caso, Esteban Bullrich, primer candidato a senador, acompañó la inauguración de los nuevos carriles en el Puente La Noria.