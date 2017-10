A POR LA REMONTADA

Las chicas K se juntaron en la tierra de Evita: quieren acercarse a Cambiemos

La Cuarta sección, al igual que las otras del interior, quedó en manos de Cambiemos. El peronismo no es lo que supo ser, aunque de cara a las generales, no baja los brazos. Si bien saben que la empresa no es sencilla, buscarán al menos acercarse al oficialismo.

Así las cosas, en el marco del 70 aniversario del sufragio femenino, se llevó a cabo en el salón del Club Viamonte, el tercer Encuentro de Mujeres que recorre la Provincia de Buenos Aires. Claro, de mujeres K; que justamente eligieron el pago de la abanderada de los pobres, Evita.



El encuentro de las alfiles de CFK contó con la presencia de la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, la senadora provincial Mónica Macha, las candidatas a senadores provinciales Viviana Guzzo y Male Defunchio, y más de 250 dirigentes de la mayoría de los distritos de la sección.



La anfitriona fue Guzzo, quien expresó que "lo primordial fue escucharnos y debatir colectivamente", y con énfasis resaltó que "es el tiempo de las mujeres. Seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora".



"Nos encontramos para construir poder popular; compañeras, dirigentes, candidatas, luchadoras, todas nos encontramos porque las mujeres estamos convencidas, como lo fue Eva y lo es Cristina, que debemos ser protagonistas de este cambio de rumbo", añadió la dirigente local.



Vale destacar que el encuentro tuvo una dinámica de trabajo que consistió en debates sobre distintas temáticas, como derechos humanos, la participación estudiantil, la salud, el hábitat, mujeres profesionales, mujer cultura e inclusión social, mujer y política de género.



De vuelta en lo electoral hay que decir que los números de las PASO señalan que el triunfo seccional se quedó en manos de Cambiemos, que cosechó más del 40 por ciento de los votos, mientras que el puesto dos fue para Unidad Ciudadana, con el 22,48 por ciento de los sufragios.



De esta manera, los siete senadores en juego se repartirían tres para el oficialismo de Vidal (Juan Carlos Fiorini, Ana Laura Geloso y Leandro Blanco), dos para Unidad Ciudadana (Aldo San Pedro y María Elena Defunchio) y dos para Un País (Mario Meoni y Marianela López).