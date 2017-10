ELECCIONES A LA VISTA

El mensaje de Cambiemos ante la visita de CFK: "Lanús está en buenas manos"

Sigue la campaña de Cristina por el Conurbano. Y ahora es el turno de Lanús, distrito comandado por el macrista Néstor Grindetti. El principal objetivo K es, de la mano del diputado Edgardo Depetri, reforzar la oposición en el Concejo y apuntar los cañones a 2019.

La llegada de la ex presidenta de la Nación está prevista a las 14.30 y el escenario elegido es la plaza situada en Marco Avellaneda y Molinedo, en Villa Giardino; informaron los medios locales. Por supuesto, en Cambiemos seguirán de cerca la movida.De todos modos, la idea es de los Grindetti boy's es prestar la máxima atención fa la gestión y resaltar lo hecho hasta ahora, que según señalan desde la Comuna es "más de lo que se podía esperar"."Nada de Cristina, no importa Cristina; nosotros tenemos a Grindetti", señaló a La Tecla una fuente de la legislatura provincial, y comentó a modo de ejemplo que la senadora provincial Lorena Petrovich hizo entrega de una placa al intendente durante los actos por el aniversario de la ciudad.“Creo que este aniversario número 73 encuentra a Lanús en buenas manos y eso redobla la alegría de los festejos”, expresó la Legisladora en referencia al jefe Comunal.Y agregó que "es un administrador excelente y un político de esos que por verdadera vocación pública se puso en los hombros una ciudad que ha estado muy maltratada en los últimos años”.En la catarata de elogios también entró Vidal, como no podía ser de otra manera. “La gobernadora Maria Eugenia Vidal tiene un muy fuerte compromiso con la obra pública que se desarrolla en los municipios", dijo la senadora.Y la remató con mezclando a ambos dirigentes. "Por eso, la combinación (de Vidal) con este intendente que sabe como se gasta la plata en beneficio de los vecinos; es un tándem que en pocos años permitirá ver a Lanús completamente transformada”, completó Petrovic."Cristina, qué Cristina?", se preguntó en chiste la fuente antes mencionada, y remarcó que tratarán de que la ex mandataria pase desaparecibida en el distrito, pese a que fue su lista, en las PASO, consiguió más votos que la de Esteban Bullrich.