Massa, otra vez en la Primera: campaña en su tierra y en la de Vidal

"Esta es la sección en la que Sergio (Massa) se va a consagrar ganador; y no sólo que gana, sino que gana muy bien”, sostenía el diputado Rubén Eslaiman en la previa de las PASO. Por supuesto, no fue así. Un País fue tercero y cómodo, pero no pierde las esperanzas.



Por esta razón es que en el día de ayer llevó la campaña a dos distritos clave de la sección: al suyo, Tigre y al de la Gobernadora María Eugenia Vidal, Morón. Por supuesto, no es la primera vez que lo hace en este mes. Por lo menos fue la segunda en cada uno.



Al final de la jornada, el candidato a senador participó junto al intendente Julio Zamora de la inauguración de la primera etapa del 22º Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) más grande y mejor equipado de la zona.



como se viene informando, en las PASO de agosto Massa consiguió el primer lugar en Tigre, aunque por una diferencia muy escasa: 68.073 votos, apenas 400 votos por encima de la boleta de Cambiemos que lideró Bullrich, que sumó 67.673 sufragios.







Además, los comicios fueron demasiado parejos en la contienda distrital. La lista de candidatos a concejales de 1País encabezada por Gisela Zamora obtuvo 68408 votos, superando a los 68197 votos de la lista de Cambiemos que llevaba a Segundo Cernadas a la cabeza.



Volviendo a la recorrida, antes, en Morón, que también es el pago de su escolta, Margarita Stolbizer, Massa visitó la Pyme familiar de reconstrucción de neumáticos "Unigoma", y la textil "Nueva Gente" para acompañar la lucha de los trabajadores que recientemente perdieron sus puestos laborales tras que la empresa cerrara sus puertas sorpresivamente y se declarara en autoquiebra.



Massa, junto a la mencionada Stolbizer, el candidato a diputado nacional Felipe Solá y el candidato y actual concejal Martí Marinucci, entre otros, conversaron con los trabajadores de la textil de Morón que llevan un mes de acampe en reclamo por las 14 familias que ante esta situación se quedaron en la calle.







Allí el tigrense sostuvo: “Para nosotros el tema trabajo es central en la Argentina que viene. Primero porque el trabajo es dignidad, segundo porque creemos que hoy hay una lógica de plantear el trabajo como un costo y para nosotros el trabajo no es un costo sino la herramienta de dignificación de la persona, el instrumento con el cual cada jefe de familiar puede llevar el pan a la mesa”.



Y en la misma línea agregó: “El gran desafío que tenemos es apostar al trabajo como elemento de consolidación, de solidificación de nuestra clase media, de nuestros trabajadores que sienten que la Argentina tiene que ser una tierra de prosperidad y no un lugar donde el trabajo sea considerado un costo”.



¿Cuántas chances tiene el massismo en Morón? Pocas. Ramiro Tagliaferro fue el intendente que mayor distancia consiguió en las primarias. Su candidato, Leandro Ugartemendía, consiguió vencer a Unidad Ciudadana por una abrumadora diferencia de 23.900 votos.



