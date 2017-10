EN CAMPAÑA

Kicillof y Yasky visitaron La Plata y cargaron contra las medidas económicas de Cambiemos

El ex ministro de Economía y el referente sindical cargaron contra Cambiemos y anunciaron que luego de las elecciones se viene un nuevo paquete de ajustes por parte del oficialismo. "El gobierno interviene para beneficiar a los grandes poderes", apuntó Kicillof. Yasky se quejó por la persecución que existe contra el sindicalismo.

Junto a la candidata a diputada provincial por la Octava sección electoral de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout; el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y el referente sindical y también canddiato a diputado nacional por el mismo espacio, Hugo Yasky, participaron de la presentación del libro "Endeduar y fugar" de Eduardo Basualdo y no ahorraron criticas a Cambiemos.En primer turno, Kicillof destacó lo que consideró como una asimetría entre la inflación que el gobierno suele proyectar para negociar paritarias y la que realmente termina cristalizándose."En el 2016 dijeron que la inflación anual iba a ser de un 20% a un 25% y terminó siendo de 42%, yo no sé qué fue lo que les hizo sacar tan malos cálculos pero lo que sí se es que existe una pérdida de entre el 10% y el 15% del poder adquisitivo de los trabajadores", argumentó al tiempo que agregó que "para este año dijeron que iba a haber una inflación del 12% y ya van 24% de incrementos".En ese sentido, el diputado nacional sostuvo que "el gobierno interviene para beneficiar a los grandes poderes y entre Mercado y Estado se han borrado las diferencias".Como ejemplo de ello, y a modo de adelanto, el exministro de Economía sostuvo que "el gobierno planea un nuevo paquete de justes para después de las elecciones y la nafta va a ser lo primero que va a aumentar".A su turno, Hugo Yasky realizó observaciones en la relación gobierno y sindicatos: "Tratan de desprestigiar al modelo sindical para decir que mafia es igual a sindicalismo". }"Se vio con una especie de superproducción de Hollywood que muestra el arresto de un jefe sindical que tiene como fin seguir justificando una baja de un costo laboral para bajar el salario", agregó Yasky.Por último, la decana de la facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, Florencia Saintout cargó contra la gestión del intendente Julio Garro: "La Plata está entre las ciudades donde más aumentó el desempleo", afirmó y resaltó que sus dichos "están amparados en los índices oficiales"."El gobierno es saqueador, corrupto hipócrita y con una capacidad de mentir enorme, somos los argentinos los que tenemos que poder ponerle un freno", finalizó.