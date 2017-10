LEGISLATIVAS 2017

El randazzismo se suma al pedido de debate de Cristina

El intendente de Bolívar y candidato a diputado nacional, "Bali" Bucca, invitó a través de las redes sociales a Ocaña, Vallejos y Solá a realizar un debate público de cara a las elecciones

A través de Twitter, el número uno de la nómina del Frente Justicialista para la Cámara Baja nacional se sumó al pedido del debate público de cara a las elecciones Generales de octubre.La propuesta, que puso en agenda Cristina Fernández de Kirchner cuando pidió un debate en la Universidad Pública, está lejos de tener la suficiente adhesión. Sólo Sergio Massa aseguró que no pide condiciones para un debate, mientras que Esteban Bullrich rehusó la posibilidad de hacer un debate en una casa de estudios.“Nosotros firmamos un compromiso para debatir que es el lugar donde generalmente se hacen los debates”, había dicho Esteban Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.Por su parte, representantes de Cristina Fernández de Kirchner participaron de las negociaciones para el armado de un debate en el canal del Grupo Clarín, pero desistieron de firmar el acuerdo alcanzado.“Ese debate se debe organizar en las universidades. No creo que empresas privadas tengan que estar organizando debates públicos”, dijo la ex mandataria.Con las elecciones cada vez más cerca, el ansiado debate todavía es un evento pendiente.