SAN MARTíN

Cristina, en tierra randazzista: "La precarización laboral es la mejor socia del narcotráfico"

La ex presidenta pisó el municipio comandado por Gabriel Katopodis en el marco de su recorrida de cara a las legislativas “A los peronistas quieren seguir dividiéndonos más aún", cuestionó

En el marco de la campaña rumbo a las legislativas, Crisitina Fernández visitó el Club Deportivo Suárez, de José León Suárez (San Martín). Presenció un torneo de fútbol femenino, se reunió con jóvenes que aprenden el oficio de barbería, compartió un momento con vecinas que asisten a clases de Zumba y, finalmente, habló en la calle ante el público presente en el lugar.“Lo que más me sigue conmoviendo de esta Argentina es su pueblo, y sobre todo los sectores más golpeados, más castigados, que tendrían que ser tal vez los más enojados, y no; estamos aquí organizando la adversidad con mucha solidaridad”, dijo.“Cuando comencé a venir a San Martín, lo hice primero junto a él como Presidente y después yo como Presidenta en el marco de un país y un San Martín que volvía a recuperar sus mejores tradiciones, el San Martín industrial que tenemos que volver a reconstruir, como tantos corazones industriales en esta provincia”, agregó.“Veníamos a los días de la industria cuando todos reunidos festejábamos que había nuevos puestos de trabajo, que los jóvenes cuando terminaran el secundario iban a poder ir a la fábrica –desarrolló-. Hoy venimos y vemos el paisaje de la gente de las fábricas que se han cerrado, pero no tenemos que estar tristes, porque ellos quieren que estemos tristes. Tenemos que estar alegres, organizados trabajando en la Unidad Ciudadana”.De cara a las legislativas, sostuvo que “no se trata de que volvamos nosotros como fuerza política, como partido. Se trata de que se han apoderado del Estado grupos empresarios. Lo vemos claramente. Las facturas de luz que le llegan a ustedes, son 10 veces más caras. ¿Y saben quiénes son los dueños de esas empresas? Los que están en el Gobierno y sus amigos. Lo cierto es que se han apoderado del Estado”.“¿Qué tal si vamos al Parlamento a poner en orden esto de las facturas y los precios? El Estado tiene que garantizar el acceso a los servicios públicos básicos. En el Parlamento tenemos que tener gente que vuelva a representar los intereses de todos. Hay compañeros que la están peleando pero que no tienen la visibilidad para enfrentar estos problemas; servicios públicos con precios que nadie puede explicar de dónde salen, el precio de los alimentos”, expuso.En la misma línea, continuó: “El pueblo tiene que volver. Tienen que devolverle el Estado a la sociedad, que no puede permitir que el Estado sea apropiado por grupos empresarios. El Estado es de todos los argentinos y debemos garantizar el trabajo, los servicios públicos y los alimentos, además también de las libertades públicas”.En torno al panorama económico, manifestó que “no queremos que precaricen y sigan flexibilizando el trabajo. Aquí en San Martín donde la seguridad y el narcotráfico son una preocupación de los vecinos, quiero decirles que cuanta más gente sin trabajo haya, mientras más fabricas se cierren, se precarice el trabajo y pretendan que los pibes trabajen por 5 mangos, más se va a instalar esa lacra del narcotráfico. La precarización del trabajo es el mejor socio que tiene el narcotráfico en todo el continente”.En materia de salud, cuestionó que desde Cambiemos “quieren volver a restringir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a atenderse en el hospital público, y también a restringir las cuestiones que tienen que ver con todas aquellas prepagas que siguen aumentando para la clase media y dan cada vez menos prestaciones. Hay que volver a poner en la agenda pública e institucional los problemas cotidianos de todos los días”.“A los peronistas quieren seguir dividiéndonos más aun y no tenemos que permitir que nos dividan. Tenemos que juntar todas esas voluntades de los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando para volver a tener una voz y una representación en el Parlamento”, concluyó la ex mandataria.Según todas las consultoras, la polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana se profundizará cada vez más en el camino a las legislativas. Si bien la mayoría de los sondeos dan como ganador al oficialismo, el espacio conducido por la ex presidenta apuesta a una renovación comunicacional y a las constantes recorridas por el territorio bonaerense, que podrían saldar la distancia y mantener la victoria de las PASO.