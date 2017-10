MEDICIONES

Clave de encuestas: Vidal como sombra de Bullrich supera a la mediatización de Cristina

Según el consultor Ricardo Rouvier los 6 puntos que Cambiemos le saca a Unidad Ciudadana se basan en la imagen de la mandataria provincial. En detrimento de ello, el ablandamiento de la imagen de CFK aún no coló en el electorado. La última medición de su consultora, ubicó al oficialismo con 38,5%, el frente kirchnerista reúne 32,5%

En diálogo con Cadena Río, en consultor Ricardo Rouvier aseveró que la última medición realizada por su encuestadora la semana pasada ubicó a Cambiemos liderando las elecciones de octubre con un 38,5% y a Unidad Ciudadana con un 32,5%. En tanto, Sergio Massa reunía 9,4%, Randazzo casi 6% y alrededor de un 9,4% de los encuestados aún estaba indeciso sobre qué candidato votar."Le está costando a Unidad Ciudadana poder incorporar más votos", consideró Rouvier quien detalló, además, que existe una lógica comunicacional en la brecha que divide a ambas fuerzas."Hay un intento de ablandamiento de la imagen de la expresidenta, brindando entrevistas más políticas y otras coloquiales, pero ese ablandamiento no ha generado modificación en la intención de voto", sostuvo el analista.En ese sentido, agregó también "ha habido un cambio de estilo, en el código vestimentario para intentar proyexctar el diálogo con los votantes que indudablemente ha tenido algunos efectos en materia de imagen pero no lo hemos visto incorporándose al voto"Dentro de ese contexto, Rouvier, también se refirió a lo que sucede en la otra vereda con los referentes que el oficialismo ha elegido para hacer contrapeso a la imagen de la expresidenta, es decir Esteban Bullrich."Los candidatos pasan por circunstancias, hay circunstancias donde el candidato está mas atado a defender un partido y en otros momentos no, hoy Bullrich está siendo llevado por la compañía que tiene o sea Vidal, porque el aún tiene un nivel de desconocimiento grande", consideró.