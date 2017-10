A LA CALLE

Escrache a Vidal: Festa se disculpó y echó a la funcionaria que lo convocó

El intendente de Moreno dirigió una carta a la gobernadora tras los audios de la secretaria de Desarrollo Social organizando el hostigamiento. Resultado: el jefe comunal la cesó e invitó a Vidal a recorrer juntos el distrito.

Carta abierta a la gobernadora @mariuvidal. La invito formalmente a que visite Moreno. pic.twitter.com/5U7gANy3mU — Walter Festa (@WalterFesta_) 2 de octubre de 2017

El intendente de Moreno, Walter Festa, publicó en sus redes sociales una carta abierta dirigida a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la que le pide disculpas luego de que una funcionaria de su gabinete convocara a realizar un escrache en su contra.En la misiva, el jefe comunal informó que la secretaria de Desarrollo Social, Adriana Palacio, fue echada de su cargo. "La funcionaria que cometió el error de convocar a una práctica de descalificación de su persona y del cargo que representa ya no forma parte de mi gabinete, pues le he aceptado inmediatamente la renuncia", informó Festa.La carta fue dirigida luego de que se filtrase un audio en el que Palacio convocaba a todo aquel que quiera “hacer un escrache a la Vidal”, durante la visita que la gobernadora planeaba hacer al municipio."Estamos organizando una movida con algunos compañeros para llevar y para incomodarla", se escucha en la grabación, motivando un comunicado de Festa en el que decía no compartir ni avalar el escrache.Además, el intendente invitó a la gobernadora bonaerense a recorrer Moreno junto a él. "Ojalá podamos -en un futuro cercano- inaugurar obras hechas en conjunto, algo que hasta el momento no hemos podido hacer", afirma.