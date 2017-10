SALARIOS

Intendente de Pehuajó le moja la oreja a la Provincia

Pablo Zurro anunció un nuevo aumento en el básico de los trabajadores municipales, que lleva el incremento total a casi el 32%. Esto supera ampliamente el 18% que ofreció la administración bonaerense.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, sorprendió al anunciar un amuento del 15% al básico para los empleados municipales, retroactivo al 1 de agosto, el segundo que otorga la administración en este año y que lleva el total del incremento a un 32%, aproximadamente.Zurro destacó que "antes se daban aumentos que eran no remunerativos y no repercutían en los jubilados y pensionados. Esto, cuando llegue al IPS va directamente al sueldo de los jubilados y de los pensionados", dejando en claro que "los datos dados por Guibelalde es de los que menos ganan, de allí están las categorías, los plus, las horas extras porque siempre hay municipales trabajando. Alguien que esté distraído tomará lo que dijo el secretario, lo multiplicará, y la suma no les da, de allí que es el básico".Luego de celebrar la noticia, el jefe comunal destacó que “la medida que supera ampliamente el 18% que ofreció la provincia de Buenos Aires, en un contexto de inflación creciente y pérdida constante del poder de compra de los trabajadores”.El intendente ultrakirchnerista resaltó también el aumento de la bonificación de Enfermería y Guardias Médicas, más un 38% anual a trabajadores temporarios, recordando la incoPor su parte, el titular de la cartera de finanzas municipales, Daniel Guibelalde, explicó que "cuando el intendente Zurro se hizo cargo, en el año 2007, el gasto de sueldos era de solamente 20.240.000 pesos, y hoy estamos en alrededor de 128.000.000 de pesos y lo digo en potencial porque faltan tres meses para cerrar el año. Es decir que creció la masa salarial en un 540 por ciento".Como ejemplo, detalló que "al inició de la gestión un empleado municipal cobraba 840 pesos -temporario de 48 horas- y hoy en día está cobrando 4.220 pesos con el aumento", refiriéndose siempre al básico neto.