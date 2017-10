CONFLICTO

¿Yo, señor? No, señor: intendente niega acusaciones por inundación de municipio vecino

El jefe comunal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, dijo que no tienen responsabilidad por la situación de Daireaux. Productores acusaron a sus vecinos trenquelauquenses de agravar la situación al construir un terraplén.

Las inundaciones que afectaron y afectan a buena parte del territorio de la provincia de Buenos Aires ha puesto en pie de guerra a varios municipios bonaerenses, que responsabilizan a distritos vecinos por la acumulación de aguas.Así, productores de Daireaux acusaron días atrás al municipio de Trenque Lauquen de agravar su situación por haber construido un terraplén que impedía el drenaje de las aguas.Fue el propio intendente Miguel Fernández quien salió al cruce de los sañalamientos, al asegurar que la obra fue aprobada por la Provincia y avalada por la justicia, por lo que considera que su distrito no fue el que inició el conflicto.Por el contrario, el jefe comunal consideró que son "las víctimas, no los victimarios. Siempre hemos apelado a la institucionalidad y no fuimos iniciadores de este conflicto”.Luego de reunirse con productores del distrito vecino, Fernández aclaró que los trenquelauquenses "no construimos ningún terraplén ni tapón, lo que hicimos fue restituir a las condiciones previas a las maniobras de suelos que se habían hecho en el lugar y lo hicimos por indicación de Hidráulica y de la Justicia”.El intendente denunció que, de parte de los productores de Daireaux, “hubo una actitud deliberada de intervenir sin autorización de Hidráulica”, recalcando que "siempre apelamos a la institucionalidad y a la Justicia para que sea esta la que intervenga”.