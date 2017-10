CAMPAÑA 2017

Trabajo en equipo: el caballito de batalla de Cambiemos se repitió en Puente La Noria

El presidente Macri y la gobernadora Vidal inauguraron esta mañana el tramo final del viaducto, que añadirá carriles en dirección a la capital. La obra pública sigue siendo el eje, destacando que "ahora sí" las promesas se cumplen.

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, inauguraron esta mañana el tramo final del Viaducto de Puente de la Noria, que añadirá nuevos carriles en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.En el transcurso del acto, el Presidente aseguró que el país asiste a "un cambio fundacional", marcado por el cambio de actitud de los propios gobernantes, quienes asumen "responsabilidad frente a tantas ilusiones y demandas que existen en el país".Los cambios que se están dando no son "un paso milagroso, sino millones de pasos para llegar a ese lugar que queremos, que es una Argentina sin pobreza, sin exclusión, de oportunidades", aseguró el primer mandatario, destacando que "esta vez fue verdad, en serio, no fue una promesa más como tantas en el pasado que no se cumplieron".El Presidente manifestó que "es verdad que juntos podemos, que si nos lo proponemos, las cosas las podemos hacer. Si realmente pone cada uno su granito de arena, lo podemos hacer. Es un cambio fundacional, una esperanza que crece. En este momento, en Argentina, hemos decidido un cambio que comienza con nuestra propia actitud, por entender cuál es la responsabilidad que tenemos hoy frente a tantas ilusiones y demandas que existen en el país".Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, afirmó que la finalización de las obras sobre Puente La Noria es "la muestra de lo distinto que es cuando uno trabaja en equipo", destacando obras que "se hacen con todos los intendentes, no importa cómo piensen, porque lo importane es la gente"."Está pasando algo distinto, lo que prometimos que iba a pasar hace dos años está pasando. Es parte del cambio decir la verdad. Esto que parece tan obvio de empezar una obra y terminarla, cuando llegamos estaba al nueve por ciento y se termina en los plazos a los que el gobierno nacional se comprometió. Decir la verdad cuando es difícil y la verdad cuando hacemos es muy importante para recuperar la confianza", subrayó.De la inauguración participaron el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el intendente kirchnerista de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el candidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich.El nuevo distribuidor conecta el Camino Negro con el puente, añadiéndose dos carriles más banquina por sentido, lo que permitirá a los automovilistas ahorrar hasta 40 minutos de viaje cada día.