ELECCIONES 2017

Cambiemos se anota en todas: tendrá candidatos a concejales en cada distrito

El oficialismo es la única lista en presentar postulantes locales en los 135 partidos bonaerenses. Unidad Ciudadana estará ausente en uno: Florentino Ameghino.

La coalición Cambiemos es la única fuerza que tendrá candidatos a concejales en los 135 distritos bonaerenses, luego de oficializarse las listas de candidatos a representantes de nivel local.Así, el partido oficialista llevará representantes a los concejos deliberantes para la próxima renovación parcial del 22 octubre, además de postulantes a consejeros escolares, al haber superado el piso exigido de votos.En el caso de Unidad Ciudadana no presentará candidatos municipales en el partido de Florentino Ameghino, perteneciente a la Cuarta Sección electoral, ya que en las PASO no presentó candidatos locales, un requisito obligatorio para competir en las generales. El distrito cuenta con 7.980 electores municipales y provinciales.Por su parte, 1País -fuerza conducida por Sergio Massa- no presenta listas locales en cuatro distritos, que son Punta Indio, Monte Hermoso, Lezama y General Guido; pues en General Belgrano y Pinamar, vecinalismos locales adhieren a la papeleta que lleva como uno a Sergio Massa.Las otras dos coaliciones, Cumplir (Florencio Randazzo) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, no competirán en buena parte de los 102 partidos del interior de la Provincia de Buenos Aires. Las razones son varias, entre ellas no haber alcanzado el 1,50 por ciento de los votos en las primarias.