ELECCIONES 2017

Esteche tildó a Taiana "de mediocre" y se quejó de que no le atienden el teléfono

El dirigente, marginado por el kirchnerismo en la campaña electoral, cuestionó la campaña seguida por CFK a la que comparó con los consejos de Durán Barba, el gurú de Macri.

Fernando Esteche, ex líder de Quebracho y actual dirigente del Movimiento filo kirchnerista Patria para Todos, salió a cuestionar la campaña de Unidad Ciudadana, tildó de “mediocre” a Jorge Taiana y se quejó porque “no atienden el teléfono”.El dirigente social cuestionó el rumbo tomado por Cristina Fernández de Kirchner de cara a los comicios del 22 de octubre. “Tomaron la decisión política de hacer una campaña electoral donde han optado por un modelo que se parece más a Duran Barba que al acto del bombo y el choripán del peronismo”, dijo.En declaraciones a la radio platense Estación Sur, Esteche destacó que Cristina “es indiscutiblemente la oposición política al neoliberalismo”, corriente con la que identifica a PRO. De todas maneras, reconoció que desconoce qué resultado puede dar la dirección de la campaña“En el plano de la especulación, yo creo que va al fracaso. Cristiana Kirchner tiene una capacidad y una sagacidad que yo no tengo. Si ella ha tomado esa opción, vaya a saber uno qué cálculo político está haciendo”, reflexionó.El dirigente puso reparos con el compañero de fórmula de Cristina Fernández. El ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex canciller, Jorge Taiana al que consideró “una figura mediocre de la política nacional”.Por último, cuestionó que no atienda el teléfono, en base a expulsar a ciertos sectores con controvertidos, como el suyo. “Este modelo de producción política funciona sin dar explicaciones. Dejan de atenderte el teléfono. Han tomado una opción política que a todas luces no nos contiene y de ahí que la explicación es que algunos sectores somos inconvenientes, somos impresentables frente a esa estrategia electoral”, ahondó.