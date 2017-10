CAMPAñA

Barrida por la Sexta: Massa va por más pero no duda si le ofrecen firmar el empate

El Frente Un País, según la mayoría de las encuestas, en las generales que se avecinan perderá votos en relación a las PASO. Por supuesto, Massa y los suyos intentan evitarlo; y con ese objetivo se mueven con ímpetu por toda la Provincia.

El fin de semana el tigrense anduvo de recorrida por la Sexta, más precisamente en Carmen de Patagones, Bahía Blanca, Punta Alta, Tornquist y Coronel Suárez. “El trabajo no es un costo, es un derecho que se protege”, dijo, a modo de resumen."La economía argentina funciona con el mercado interno. 72 de cada 100 trabajos de la argentina son de micro, pequeña o mediana empresa. Son de emprendedores o de comerciantes", señaló el postulante al Senado."La clase media es la que más está sufriendo decisiones equivocadas. La decisión de que tengamos tarifas que suben por el ascensor mientras los sueldos suben por escalera es un gran error. Y el primer desafío que tenemos en el Congreso a partir de diciembre es poner un límite al aumento de tarifas. La luz, el gas y el agua no pueden subir más que las jubilaciones y los salarios", agregó."Las cuentas cierran cuando a la gente le va bien, no cuando una tablita Excel dice que cierra, porque si no cuando a la gente le va mal, lo que cierra es un número que se publica en el diario, pero en la vida cotidiana de la gente ese número no se ve, no se siente. Y eso es lo que tenemos que construir, una economía que mire lo que le pasa al trabajador, al jubilado, al hombre de carne y hueso" dijo durante la recorrida el candidato a senador.Consultado sobre el sistema "Alerta Buenos Aires" Massa aseguró: "Es necesario decisión política para combatir la inseguridad. Con inversión en prevención, como lo hicimos en Tigre reduciendo un 80% el delito a través de un sistema de cámaras fuerte, móviles que patrullen las 24 horas y que se pueda controlar satelitalmente".Volviendo a lo meramente electoral y a la necesidad de conservar los números de las Primarias, hay que decir que en la Sexta se eligen 11 diputados y se necesita el 9,09 para perforar el piso.En agosto la fuerza oficialista alcanzó el 44,11 por ciento de los sufragios. Y el puesto dos fue para Unidad Ciudadana, con el 21,78 por ciento. En tanto, el tercero fue para Un País, que se alzó con el 13,29 por ciento.Como se dijo antes, siempre y cuando se den los mismos resultados en las generales del 22 de octubre, el reparto sería así: seis para Cambiemos (Santiago Nardelli, Laura Aprile, Emiliano Balbín, Anahí Bilbao, Néstor Resico y Rosío Antinori), tres para Unidad Ciudadana (Carlos Moreno, Marisol Merquel y Gabriel Godoy) y dos para Un País (Pablo Garate y Florencia Bevilacqua).La idea, de más está decir, es mejorar la performance y colar uno o dos legisladores más; aunque la empresa es harto complicada. Desde las huestes renovadoras se conforman con que los ingresantes sigan siendo dos, como en las PASO. Sí, sin dudas, el massismo firma el empate.