ELECCIONES 2017

Massa posó con changuito y despotricó contra las tarifas y las reformas

El tigrense insistió en la necesidad de limitar el aumento de tarifas, a la que vez que dijo que no se puede tratar al trabajo como "un costo", en virtud del debate sobre una reforma laboral.

De recorrida por al Sexta sección electoral, el ex intendente de Tigre sacó a relucir el golpe al bolsillo, uno de los puntos más sensibles para el Gobierno, y apuntó contra las eventuales reformas laboral y jubilatorias, que corren en el mundillo político.El tigrense, que había iniciado la recorrida remarcando la necesidad de avanzar con más recursos para la Seguridad, puso énfasis en los últimos días en el aumento de tarifas y en su oposición a que se trate una reforma laboral, después de las elecciones, algo descartado por el Gobierno pero que no desaparece de la opinión pública. Se refirió a ambas iniciativas como dolores de cabeza.“No vamos a permitir que en la Argentina haya una reforma laboral hablando del trabajo como costo, porque el trabajo no es un costo, el trabajo es dignidad. El costo son los impuestos, y si el Estado quiere ayudar a generar empleo lo que tiene que hacer es bajar los impuestos, no castigar al trabajador”.Tras visitar las ciudades de Carmen de Patagones, Bahía Blanca y Punta Alta, el diputado nacional y candidato a senador Sergio Massa visitó Tornquist, como parte de un recorrido por el sur de la Provincia de Buenos Aires que culminó en Coronel Suárez.En Tornquist, el tigrense se acercó a una cooperativa obrera, al cuartel de bomberos y a un club social. "Nuestro desafío es construir un futuro de esperanza, en el que el trabajo, el pago de las jubilaciones, las tarifas sean razonables y la inversión sean cosas que podamos resolver hoy, y no que sigamos discutiendo todo el tiempo el pasado y el miedo, porque eso no nos lleva a ningún lado".En esa línea, sostuvo que la clase media es la “que más está sufriendo las decisiones equivocadas del Gobierno”. “La decisión de que tengamos tarifas que suben por el ascensor mientras los sueldos suben por escalera es un gran error”, dijo. En la recorrida por Tornquist, Massa fue acompañado por los candidatos a concejales Omar Scharff y Belén Lambicchi, entre otros.