ECONOMIA Y JUVENTUD

Unidad Ciudadana redobla los esfuerzos y vuelve a La Plata

Luego de la visita de Jorge Taiana, segundo candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, desembarcarán el aspirante a diputado Hugo Yasky, y el exministro de Economía, Axel Kicillof. Acompañarán a Florencia Saintout en una charla con la economía y la juventud como ejes.

El pasado viernes, el segundo candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, visitó la capital bonaerense para conversar con empresarios y comerciantes locales. En definitiva, el aspirante a la banca en juego, manifestó a las fuerzas vivas de la producción nacional lo que será su labor parlamentaria, la defensa de la industria argentina y la lucha contra la flexibilización laboral.“Ellos (Cambiemos) han venido a destruir esa Argentina con justicia social y con industria que comenzó a crearse aquel 17 de octubre de 1945. Vienen a concretar lo que no pudo hacer la dictadura más sangrienta de la Argentina, a destruir las más diversas expresiones económicas sociales y políticas de los trabajadores y del pueblo argentino”, disparó Taiana.En ese sentido, remarcó que el Gobierno “tiene la necesidad política de ganar las elecciones en octubre, porque quieren ir por los derechos de los trabajadores, por la industria nacional, y a eso nos vamos a oponer con la lucha social y con la lucha política y vamos a ser una oposición seria. No vamos a permitir una flexibilización laboral, no vamos a permitir un aumento de la edad jubilatoria, vamos a defender la industria nacional”.Así las cosas, luego de la defensa de la soberanía productiva esbozada por el aspirante a la tercera banca en juego, escaño en discusión con la candidata macrista Gladys González, será el turno de desembarcar en La Plata para nuevos dirigentes de Unidad Ciudadana.Serán Axel Kicillof, exministro de Economía y actual diputado nacional, junto al candidato a diputado nacional Hugo Yasky, quienes lleguen a La Plata para reforzar el discurso proclamado por Taiana. La economía en los tiempos de Mauricio Macri y los gobiernos neoliberales, además de la juventud, serán los ejes de la jornada que se desarrollará en el edificio Sergio Karakachioff, 48, entre 6 y 7, junto a Florencia Saintout, candidata a diputada por la Octava sección electoral.La excusa será la presentación del libro “Endeudar y fugar, un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri”, del escritor Eduardo Basualdo. La jornada comenzará a las 18.30, en el aula 205, del segundo piso.