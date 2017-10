ENTREVISTA

Kicillof: “Dar gobernabilidad es ayudar a que Macri no se equivoque más”

El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, se sentó junto a La Tecla y habló entre otras cosas del Presupuesto que se viene. También del papel que juega parte del PJ y de las cosas que considera se hicieron mal durante su gestión

-¿Se viene otro ajuste después de las elecciones? ¿Se deja entrever en el presupuesto 2018?-El presupuesto intenta ocultar el ajuste lo más posible, sino pasaría a ser un instrumento de campaña de la oposición. Si fueran claros, tendrían que decir que se trata de un presupuesto de ajuste, endeudamiento y tarifazo; y por tanto de desempleo y caída del nivel de vida en general. No lo dicen pero está puesto. Este gobierno, tal como lo hizo en 2015, ya mostró que es capaz de mentir de manera descarada para ganar una elección. Los ejemplos son muchos: 82 por ciento móvil para las jubilaciones, continuidad del fútbol para todos y quita del impuesto a las ganancias, entre otras tantas promesas. Y va camino a lo mismo. Con los comicios en puerta, no puede decir que va a ajustar pero lo tiene que hacer, pues así se lo piden desde el FMI (Fondo Monetario Internacional) para abajo. Los bancos que le están prestando la plata al Gobierno tienen la situación muy clara, y lo que piden es que se realice un ajuste, porque si no los números no cierran.-¿Cómo ves el rol del peronismo en el Congreso, ese peronismo que dice no querer saber nada con el kirchnerismo?“Hubo sectores que formaron parte incluso del FpV y que acompañaron casi todos los proyectos del Gobierno, eso no es sentarse como oposición. Cada uno de los dirigentes va a tener que ir resolviendo cómo se ubica. Esto no está cerrado. No es que no está cerrado el libro de pases, no está cerrada la historia de la unidad. Pero hay que ser oposición y esa es una decisión de los dirigentes. Después los votantes resuelven quiénes expresan mejor sus ideas”, dice Kicillof al ser consultado respecto de la unidad del peronismo que viene y el rol que pueden llegar a jugar Sergio Massa y Florencio Randazzo.-A veces ser oposición no es votar todo en contra; como dicen en el massismo, por ejemplo, se trata de brindar gobernabilidad…-Puede ser que alguna vez haya aparecido esta idea de dar gobernabilidad, votando algunas cosas que por lo menos yo pienso que no hay que votar. Para mi darle gobernabilidad a Macri es ser una oposición que tenga muy claras sus ideas y sus proyectos, para no dejar que siga equivocándose.-¿Qué críticas te haces de tu paso por el ministerio de Economía?-Hay varias, una, muy importante, tiene que ver con la forma que comunicamos. Hubo cosas extraordinarias mal comunicadas. Después del conflicto con las patronales agropecuarias, nosotros hicimos un programa para un incentivo a los pequeños productores, que resultó ser un 80 por ciento de los CUITS que pagaban como productores. Eran la gran mayoría. Lo presentamos junto con la Federación Agraria. Fue un programa muy exitoso, pero no se enteró nadie. Tendríamos que haber logrado comunicar mejor, sin confrontar, sin irritar. Después nos faltó avanzar muchísimo en el terreno de la industrialización. Hicimos mucho pero nos faltó un montón. Lo peor es que ahora viene Macri y dice que toda la industria Argentina es ineficiente. ¿Qué hace? La solución más fácil. La liquida. Abre las importaciones, saca los créditos focalizados, baja los salarios. También nos faltó un montonazo en lo concerniente a la integración regional. Hubo mucha integración política, pero faltó integración comercial. No podemos industrializar más fuerte si no es con el conjunto de América Latina.