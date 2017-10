ELECCIONES 2017

Todos los números de la batalla final

Con el lanzamiento de la campaña de cara a octubre se largó la guerra de encuestas. Después de las PASO, Cambiemos aparece con una ventaja sobre Unidad Ciudadana, y se retrae 1País.

A menos de un mes de las elecciones, el panorama está signado por un oficialismo fortalecido tras las primarias, donde Cristina Fernández, principal figura opositora, sacó una ventaja mucho menor que la esperada. Si bien no todos los consultores dan por sentado el triunfo de Cambiemos, Esteban Bullrich lidera prácticamente el total de las mediciones.Ante una polarización irreversible, las otras fuerzas en pugna no paran de perder votos. El más perjudicado es Sergio Massa, quien, a pesar de ser considerado un presidenciable, en varios sondeos no llega siquiera a los dos dígitos.Pese a que la campaña se lanzó oficialmente la semana pasada, para los analistas “va a tener poca influencia; es muy difícil que cambien muchos votos”. Según Raúl Timerman, “si hoy fueran las elecciones, el resultado no sería muy diferente al de octubre. Sin embargo, ante tanta paridad entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, esa mínima diferencia que va a generar la estrategia comunicacional puede definir al ganador”.A continuación, todos los números y los análisis de los especialistas:SYNOPSIS: “Hay una posibilidad de que el Gobierno supere la barrera del 40”(Cambiemos:39,1% - Unidad Ciudadana: 34,3%)Lucas Romero, titular de la consultora Synopsis, una de las que más se acercaron a los números de las primarias, habló del relevamiento que hicieron para octubre. Des-tacó el “importante crecimiento” de Esteban Bullrich, que aventajó a Cristina Fernández por 4,8 puntos, con 39,1%, contra 34,3%.“Rápidamente se produce la migración de votantes de Massa y Randazzo a Bullrich, posiblemente por la posibilidad de que Cristina Fernández triunfe. Se trata de un voto anti K, cuya segunda preferencia es el candidato oficialista”, desarrolló.“La migración es menos fluida en el caso del votante útil antigobierno. Cristina es una figura controvertida, con altos niveles de imagen negativa, y su presencia no per-mite que fluya el voto bronca a favor de Unidad Ciudadana. Puede que esto cambie muy cerca de la elección; incluso puede producirse un voto vergonzante en el cuarto oscuro de gente que pueda votar por Cristina no sintiéndose convencida. Creemos que es posible, pero no creemos que sea mayoritario al voto útil anti K”, agregó.En cuanto a la tendencia favorable para Cambiemos marcó que la novedades que antes de las PASO, “Esteban Bullrich no retenía todos los votos de la marca. El medía 36 y la fuerza, 39. Ahora, él sube a 39 y Cambiemos, a 40, por lo que hay una posibilidad de que el Gobierno supere la barrera del 40 en octubre”.CARLOS GERMANO: A Cristina “le está costando explorar nuevas variantes”(Cambiemos 39% - Unidad Ciudadana 35,5%)Para el analista Carlos Germano, la ventaja del oficialismo “no está pa-sando sólo en la Provin-cia. Después de las PASO hay una consolidación de la figura de Macri, que fue el gran ganador, y que tuvo un crecimiento en Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma”. Agregó que “está claro que Cambiemos larga esta carrera electoral al 22 de octubre mucho mejor posicionado que para las PASO”.Los números de su consultora indican una diferencia de casi 4 puntos a favor del Gobierno. Para Cambiemos, 39; para Unidad Ciudadana, 35,5; para Massa, 11,5; y para Randazzo, 4.“Unidad Ciudadana quedó debilitada después de las primarias por una estrategia omunicacional errónea. Ellos mismos generaron una versión de que ganaban por entre 5 y 7 puntos, y alno lograr ese objetivo se produjo una situación de debilidad política, que se nota en este inicio de campaña.Le está costando explorar nuevas variantes”, evaluó. Sobre el espacio 1País, Germano dijo que “Massa es otro de los que largó la carrera muy debilitado. En el escenario PASO estaba con más volumen, pero ahora, si la polarización se acrecienta, le va a jugar en contra, igual que a Randazzo”.CIRCUITOS: “Hay un sector de Massa que podría migrar hacia Bullrich”(Cambiemos: 39,3% - Unidad Ciudadana: 36,3%)Pablo Romá, director de Circuitos, evaluó el panorama electoral rumbo al 22 de octubre. “El escenario es muy volátil y fluctúa mucho, sobre todo en la semana previa a las elecciones; pero estudiamos el cambio de voto de las PASO a las legislativas y vemos que hay un sector de Massa que podría migrar hacia Bullrich”, dijo.Según el analista, “el voto antigobierno tiene cuatro opciones (Massa, Randazzo y Pitrola, además de Cristina), y por eso es más difícil para Unidad Ciudadana captar votantes, al menos en términos de velocidad; mientras que el voto anti K hoy lo representa el Gobierno como principal opción”.En este sentido desarrolló que “Cambie-mos se ofrece como la opción más clara de enfrentamiento al espectro K, que no es solamente Cristina Fernández, sino un conjunto de representaciones que están ligadas al kirchnerismo y al peronismo. Hay una asociación entre antikirchnerismo y antiperonismo que hay que tener en cuenta, porque hace a las fluctuaciones del electorado”.Los números de la consultora ponen en primer lugar a Esteban Bullrich, con 39,3%; en segundo puesto a la expresidenta, con 36,3; seguida de lejos por Massa, con 9,2; y en el cuarto escalón, Randazzo, con 3,4. Sobre el descenso de 1País, Romá especuló: “El espacio, hoy re-tiene el 53%, y no creo que retroceda más, porque tiene su peso específico propio”.JULIO BURDMAN “Cualquier resultado es posible entre los dos que están arriba”(Cambiemos: 38,2% - Unidad Ciudadana: 35,8%)El politólogo Julio Burdman habló del último relevamiento, donde Cambiemos sacó 38,2%, seguido de CFK, con 35,8%. “Todavía es un empate técnico, porque hay una diferencia de 2,4, mientras que el margen de error es de 3,2, sumado al porcentaje de indecisos, por lo que no se puede ser categórico, para nada”, evaluó.Añadió que “el pronóstico es azaroso, los números me dicen que puede pasar cualquier cosa. Uno podría decir que va a ganar Cambiemos, pero la diferencia es muy baja y las encuestas no pueden predecir nada. Lo único que tengo claro es que esto va a estar muy reñido. Cualquier resultado es posible, aunque siempre entre los dos que están arriba”.Según su estudio, Massa quedó tercero, con 8,2%; Randazzo cuarto, con 4,2; seguido de cerca por Pitrola, con 4. Los indecisos son el 7,1%. Para Burdman, los candidatos de 1País y el Frente Jus-ticialista “pueden llegar a perder más si no tienen buenas estrategias”.De cara a octubre analizó que “el oficialismo se va a enfocar en demostrar la gestión y en la idea de que en los últimos meses hubo un cambio positivo, mientras que UC va a apelar a ser el partido de la oposición, con este relanzamiento del diálogo de la expresidenta con los medios y la opinión pública”.RAÚL TIMERMAN: “CFK tendría que dar un paso al costado y que Taiana lidere”(Cambiemos: 38,7% - Unidad Ciudadana: 36%)Raúl Timerman, director del GOP, enumeró la serie de variables que benefician al oficialismo de cara a octubre, visibles en el último estudio de su consultora.Y destacó que “toda la percepción de riesgos disminuyó respecto al mes anterior; el económico,el social, el personal y el político. Ade-más, la percepción sobre la relación entre los ingresos y los gastos mejoró levemente después de las PASO”.Añadió que “el humor social negativo está en uno de los valores más bajos históricos: 42,1%, y la mirada respecto a la acción del Gobierno mejoró: menos gente lo ve beneficiando a los más ricos y más gente lo ve beneficiando a todos”.El analista afirma que esto configura un “muy buen escenario para Cambiemos”; y la polarización está signada por la imagen positiva de Vidal, que creció al 60,8%, contra la de Crsitina, que se mantiene en 40.Sobre la migración de votos de otros espacios, especuló que 1País podría perder 5 puntos, de los cuales 3,75 irían a Cambiemos y 1,25 a Unidad Ciudadana. Como estrategia electoral consideró que la expresidenta “tendría que dar un paso al costado y que lidere Taiana la batalla contra Bullrich y González por los votos del panperonismo”.OPINA ARGENTINA: “El punto de partida de la campaña es más beneficioso para Cambiemos”(Cabiemos: 38% - Unidad Ciudadana: 35%)Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, la consultora que más se acercó al resultado de las PASO, habló de una “leve ventaja a favor de Cambiemos sobre UC, que varía entre 3 y 4 puntos de acuerdo a la medida por fuerza política o por candidato. Igual que pasó en las primarias, la marca, con 39%, mide más que Esteban Bullrich, con 38”.Sobre la fuerza comandada por la expresidenta, estancada en los 35 puntos, evaluó que “un porcentaje relativamente importante (entre 3 y 4 puntos) de los votos de Sergio Massa fluyen hacia Bullrich, pero los de Randazzo no van a Cristina, aunque es probable que a lo largo de la campaña algo fluya”.Según Nejamkis, el oficialismo “podría superar los 40 puntos”. “El punto de partida de la campaña es más beneficioso para Cambiemos que para la oposición. Eso podría indicar una leve tendencia que podría consolidarse sobre el final”, afirmó.“CFK puede crecer un poco más, pero tiene un escenario más complejo, porque tiene menos espacios para ir a buscar potenciales votantes”, agregó el analista.Sobre la tercera y cuarta fuerza expuso que Massa está “entre los 10 y 12 puntos. En su caso, sucede lo contrario a Bullrich, y el candidato es más potente que la marca”. Mientras que Randazzo está en los 5 puntos. “Los dos que lideran la punta tienen el voto muy fidelizado, pero los otros podrían seguir perdiendo votos”, concluyó.