OUTSIDERS

El coleccionista de santimbanquis

Se llama Mauro Basiuk, es periodista y tiene como hobby juntar boletas electorales. Un repaso por las sábanas permite ver nombres que se repiten bajo otros sellos, diferentes partidos

Los hay de coches, de postales, de estampillas, de paquetes de cigarrillos o de cuchillos y facones. Hasta de mates o muñecas existen. Pero no es frecuente que alguien tenga como hobby coleccionar boletas electorales.El extraño personaje, parte integrante de este selecto grupo, se llama Mauro Basiuk y es periodista, además de do-cente en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.Así, un rápido repaso por las boletas nos hace detener en la que compartieron, no hace muchos años, Ricardo Alfonsín y Diana Conti, actualmente transformados en “enemigos”.El primero, hijo del expresidente (Raúl) y hoy en Cambiemos desde la UCR; mientras que la mujer se convirtió en una filosa espada del kirchnerismo tras su paso por la gestión de la Alianza y el Frepaso.“También llama la atención la manera en que algunos nombres se repiten a través del tiempo, como es el ca-so de Javier Mor Roig o José Ramón Arteaga, dos platenses que figuran en varias listas”, señala el meticuloso coleccionista.No menos curioso es el salto en garrocha de dirigentes como Leopoldo Moreau, antes un abonado a las boletas del radicalismo y por estos días un furibundo defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocupando un lugar entre los candidatos a diputados nacionales para octubre.Las distintas alianzas de Mauricio Macri hicieron saltar de boleta a varios del PRO. Casos emblemáticos son los de Gladys González y Soledad Martínez, quienes en 2009 acompañaron a Fran-cisco de Narváez y en 2013 a Sergio Massa. González, además, fue candidata de Cambiemos a la intendencia de Avellaneda en 2015, y ahora es postulante al Senado por el oficialismo.Una candidata que aparece en varias categorías, en diferentes alianzas, y durante muchos años es Margarita Stolbizer. Ricardo Alfonsín tiene un palmarés similar, pero no está este año.