PASES

Cristina sigue acoplando exintendentes y randazzistas a Unidad Ciudadana

En el Instituto Patria, la expresidenta selló el pase del exintendente de Nueve de Julio y exdiputado bonaerense, Horacio Delgado y de las ediles Julia Crespo y Mariana Pianetti que respondían al randazzismo.

Sigue la temporada de pases del randazzismo a Unidad Ciudadana. Cristina Fernández de Kirchner sumó a referentes peronistas de Nueve de Julio que hasta las PASO volcaron su apoyo a Florencio Randazzo.Uno de ellos es el exintendente de Nueve de Julio y exdiputado bonaerense, Horacio Delgado. Pero la lista no terminó ahí ya que la ex Jefa de Estado sumó a los ediles Julia Crespo y Mariana Pianetti que respondían al chivilcoyano.El pase de Delgado que en la Cámara baja de la Provincia reemplazó a Julián Domínguez cuando éste asumió en el Ministerio de Agricultura de la Nación en el año 2009 se leyó en clave política como un gesto que desnuda el acercamiento que Julián Domínguez estaría teniendo con la exmandataria.Si bien fuentes que participaron del encuentro no se animaron a confirmar esta versión, si se mostraron complacientes con la imagen de Domínguez, mucho más aún, luego de que entre semana twitteara a favor de la unidad del peronismo para ponerle un freno a Macri,"Los pases no estuvieron oficiados por Domínguez. Los compañeros de Nueve de Julio eligieron solitos", le confirmó a La Tecla, Gustavo Traverso, candidato a senador bonaerense por la Cuarta sección electoral que ofició de nexo.