ELECCIONES 2017

Massa recala en la Sexta y se amarra a la tecnología para combatir la seguridad

El tigrense recorre distritos con el discurso de invertir más en prevención. Pide más cámaras y alienta el sistema de alarmas Alerta Buenos Aires, desarrollado en Tigre.

El líder de Frente Renovador y ex intendente de Tigre, Sergio Massa, inició una visita por la Sexta sección electoral, luego de haberse concentrado días atrás en otros puntos del interior bonaerense, en especial la Segunda sección. El caballito de batalla es el sistema de alarmas Alerta Buenos Aires, desarrollado en su municipio.Con vistas a consolidar su caudal, el actual diputado nacional desembarcó este viernes en Carmen de Patagones y Bahía Blanca. Como próximos destinos tiene a Punta Alta, Tornquist, Tres Arroyos y Coronel Suárez, distritos en los que supo hacer una buena performance en 2013. Como forma de romper la polarización, el tigrense apuesta ahora a la necesidad del uso de la tecnología para hacer frente al delito.Entre otros puntos, Massa visitó el barrio de la Unión Obrera Metalurgica (UOM) en Bahía Blanca, donde se comenzaron a instalar las primeras alarmas del sistema de toda la región."Quienes más sufren la inseguridad son los trabajadores. Acá hay un grupo de vecinos de casi 300 familias que ya instalaron la alarma. Tenemos 860 equipos listos para que cada vecino tenga en su celular su botón de pánico y su conexión con la policía y con el resto de la comunidad, que permite que, frente a un hecho de inseguridad, pueda avisarles y dar la señal de alarma", aseguró.En ese sentido, apuntó a la “inversión en prevención”, para la que tiene que haber un “cambio importante”. Para cuidar a los vecinos de Bahía hace falta un sistema de cámaras fuerte, un sistema de móviles que patrulle las 24 horas y que se pueda controlar satelitalmente. El vecino tiene que saber dónde están circulando los móviles que están patrullando".A su vez, Massa insistió en el cambió de un código procesal” No puede ser que los lugares donde venden droga no sean allanados sin más que una orden del fiscal. Otra medida importante es el cambio en materia de penas, nosotros vemos que falta decisión para avanzar con los castigos duros para lo que es narcotráfico y narcomenudeo, para que aquel que vende droga no sea el más vivo, para que el hijo de quien vende droga no sea quien tiene las mejores zapatillas en el barrio".Acompañaron a Sergio Massa en Bahía Blanca, los candidatos a concejales Martín Salaberry y Gabriela Galletti, y los candidatos a diputados provinciales Pablo Garate, Fernanda Bevilacqua y Rubén Grenada.